GF Vip | Antonio Zequila ha bloccato Teresanna Pugliese, chiedendole se volesse litigare con lui a causa di un’incomprensione

Tempo di discussioni nella casa del GF Vip! Nonostante questa quarta edizione stia per giungere al termine, gli animi sono tutt’altro che tranquilli.

Teresanna Pugliese ha proposto ai suoi compagni di viaggio, per far trascorrere un po’ più velocemente le giornate all’interno della casa, di far finta di recitare in una soap opera. L’idea è piaciuta a tutti i concorrenti di Alfonso Signorini, in particolar modo ad Antonio Zequila che si è messo a dirigere il tutto, scrivendo perfino una sceneggiatura. Per Zequila, questa era l’occasione di poter mostrare al pubblico il loro talento.

L’entusiasmo di Antonio non è piaciuto agli altri concorrenti, che hanno perso il brio iniziale. “Ma qui non dobbiamo dimostrare niente a nessuno” ha osservato l’ex tronista di Uomini e Donne, riferendosi alla volontà di Zequila di voler dimostrare al pubblico che sono degli artisti. “Ma non ho capito perché rispondi così” ha subito replicato l’attore. “Vuoi litigare con me?” ha sbottato, allontanandosi dagli altri concorrenti.

Antonio Zequila ha bloccato Teresanna Pugliese al GF Vip, interpretando la sua frase come l’ennesima provocazione.

Leggi anche:

GF Vip | Fabio Testi conferma flirt con la Volpe e sbotta: “Non mi pare bello”

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Antonio Zequila si allontana dai concorrenti del GF Vip | Ciavarro interviene

Antonio Zequila, che secondo Paola Di Benedetto non merita la finale al Grande Fratello Vip, ha deciso così di allontanarsi dagli altri concorrenti, mangiando perfino da solo.

Paolo Ciavarro, dispiaciuto per l’intera situazione, ha provato a farlo ragionare, facendogli notare che è difficile mettere d’accordo un gruppo di dieci persone.

Leggi anche:

Coronavirus | Valeria Marini ammette: “Non ho fatto il tampone”

“Non devi reagire in questo modo Antonio” ha spiegato Paolo Ciavarro al GF Vip, di recente tra l’altro la sua compagna Clizia ha avuto uno scontro con l’amante di Sarcina. “E’ difficile far andare d’accordo dieci persone. Ognuno di noi vuole fare una cosa diversa, non viverla così male” ha concluso, facendo ragionare Antonio Zequila.

Leggi anche:

Antonella Elia fa un’ammissione al GF Vip: “Ho capito i miei errori”

Antonio Zequila sembra essere davvero provato da questi ultimi giorni al Grande Fratello Vip, convinto che tutti i concorrenti vogliano in qualche modo mettergli i bastoni tra le ruote.