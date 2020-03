Coronavirus | Picco superato in Lombardia? VIDEO

Secondo Gallera, il Lombardia il picco del Coronavirus dovrebbe essere stato superato.

In questi giorni, sono in molti a chiedersi quali saranno i futuri provvedimenti riguardo il Coronavirus e i tentativi di ridurre il più possibile il contagio.

Come riportato da Tgcom24, l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, avrebbe dichiarato che la situazione in Lombardia, nelle ultime ore, sembrerebbe essersi stabilizzata.

Per questo motivo, forse, il picco può considerarsi superato. Una situazione che solo le prossime ore potranno confermare del tutto ma che di certo ha una nota positiva che solleverà gli animi di molti.

