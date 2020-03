Coronavirus | Elettra Lamborghini ha invitato i suoi fan a denunciare tutti coloro che non stanno rispettando le norme imposte dagli organi competenti al fine di evitare il contagio

Elettra Lamborghini, oltre per la sua innata simpatia e le sue canzoni orecchiabili, è apprezzata dai fan per la sua schiettezza.

La giovane cantante non si è mai nascosta dietro un dito, rivelando sempre ciò che pensa ed è proprio questo suo aspetto che fa impazzire i fan. Nelle scorse ore, in particolar modo, l’interprete di Musica (E il resto scompare) si è lasciata andare ad un lungo sfogo contro tutte quelle persone che non rispettano le norme per impedire il contagio da coronavirus. In quanto numerose persone starebbero trasgredendo le regole, organizzando pizzate tra amici.

Elettra Lamborghini ha fatto un appello ai fan, chiedendo di denunciare tutti colori che violano le norme per impedire la diffusione del coronavirus.

Leggi anche:

Coronavirus | Moric e Corona violano le norme? Lucarelli indaga

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Coronavirus | Elettra Lamborghini sbotta: “Non ve li meritate”

Elettra Lamborghini, che non molto tempo fa ha smentito delle fake news sul suo conto riguardanti il coronavirus, si è anche scagliata contro tutti quei presunti influencer che invece di invitare i propri fan a restare a casa, si vantano di fare attività fisica all’aperto o sono gli stessi che organizzano serate con i propri amici.

Leggi anche:

Elettra Lamborghini e Gianmarco Onestini flirt | Lei rompe il silenzio

“Certe persone non si meritano nemmeno quei pochi followers che non si sono comprati” ha sbottato la giovane Lamborghini. “Pessimi esempi ovunque!” ha concluso Elettra, che di recente aveva replicato ad un fan che l’aveva accusato di non donato nulla per l’emergenza del coronavirus in Italia.

Leggi anche:

Coronavirus | Olimpiadi rimandate di un anno: l’annuncio ufficiale

Questa non è di certo la prima volta che Elettra Lamborghini sul coronavirus prova a sensibilizzare i suoi fan, invitandoli a stare a casa il più possibile. Senza dare ascolto ai pessimi esempi di cui il mondo del web è, purtroppo e ingiustamente, pieno.