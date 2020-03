Sporcizia non ti temo: ecco come pulire gli angoli dimenticati di casa

Adesso che siamo in quarantena forzata, quale occasione migliore per dedicarsi alla pulizia profonda di casa, togliendo lo sporco dagli angoli spesso dimenticati…

La domenica, si sa, è la giornata che noi donne dedichiamo alla pulizia di casa. Ora che siamo rintanati h24 all’interno delle mura domestiche, possiamo fare una pulizia profonda, facendo attenzione a quegli angoli che dimentichiamo e che non vengono contemplati nelle ordinarie faccende domestiche. In questo momento igiene è la parola d’ordine, quindi bando alla pigrizia e mettiamoci all’opera per rendere la nostra casa un luogo salutare dove stare, in ogni sua parte…

Ecco come pulire gli angoli dimenticati di casa

Il divano, il vero protagonista del soggiorno, è soprattutto in questo periodo, è il luogo dove passiamo più tempo, per leggere, guardare un film al pc, parlare al telefono con amici e parenti. Sul divano ci addormentiamo, ci mangiamo, i bambini ci giocano e gli animali, se ne abbiamo, fanno i loro riposini. Ecco allora che vi si depositano briciole, peli e tanta polvere. Spesso però ci dimentichiamo di pulirlo e lasciamo che lo sporco si accumuli. Per pulirlo a fondo bisogna togliere i cuscini ed aspirare tutto con lo sporco in ogni angolo. Poi, una volta a settimana, possiamo lavare il rivestimento, se rimovibile, o passare un panno intriso di alcol dappertutto. Un’altra parte dimenticata sono le maniglie delle porta, anche se le usiamo continuamente. Bene, per tirarle a lucido si può passare una soluzione disinfettante a base alcolica strofinando delicatamente con un panno di cotone per non graffiarle, oppure ci sono i prodotti appositi per togliere il grigiore.

La parte della cucina sotto al lavello è un ricettacolo di germi dove possono cadere olio o avanzi di cibo, lasciando un odore sgradevole. La parola d’ordine qui è disinfettare con la candeggina magari, per ottenere un risultato perfetto. Per evitare ingorghi improvvisi e di dover chiamare d’urgenza l’idraulico, puliamo anche gli scarichi del bagno dove si accumulano peli, capelli, resti di dentifricio o di trucco. Se non sappiamo come agire, ecco la soluzione: una volta alla settimana versiamo nello scarico un bicchiere d’acqua bollente e aspettiamo almeno quattro ore prima di usare nuovamente l’accessorio. Versiamo poi quattro cucchiai di bicarbonato e mezzo bicchiere di aceto. E’ l’ideale per sbloccare le tubature, meglio se si lasciano agire tutta la notte. Infine, bisogna pensare anche al box doccia e alle piastrelle del bagno. La pulizia qui è facile: basta strofinare l’intera parete con una spugna e un detergente liquido e risciacquare con acqua tiepida. Ricordiamoci di asciugare con un panno in microfibra per evitare che si solidifichino le goccioline d’acqua e che rimanga quel senso di sporco.

Con queste accortezze la nostra casa sarà perfettamente pulita, un luogo salutare dove passare le nostre giornate…