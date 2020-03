Scopri qual è la cosa che assilla di più ogni segno zodiacale al punto da diventare un’ossessione.

In questo difficile periodo di quarantena, siamo tutti presi da pensieri diversi dal solito e dalle tante ore che a volte possono sembrare interminabili o, per assurdo, passare troppo in fretta. Ogni persona tende a trascorrere il tempo in casa in modo diverso. Da un lato ci sono quelli che si crogiolano lasciando scorrere il tempo e dall’altra ci sono quelli che, invece, tendono a riempire le ore con iniziative sempre nuove, scoprendo mille modi in cui reinventarsi. Come sempre, il modo di reagire alle cose varia in base al carattere, alle esperienze vissute e, anche se in parte, all’influenza che le stelle hanno su di noi.

Oggi, quindi, dopo aver visto qual è lo sport da fare a casa per ogni segno dello zodiaco e dove sbaglia ogni segno zodiacale nel cercare la propria anima gemella, scopriremo cosa qual è il pensiero che in tempi di quarantena rischia di diventare un’ossessione per ogni segno dello zodiaco. Trattandosi di un aspetto che ha molto a che fare con il modo di sentire le cose, il consiglio è quello di controllare anche il profilo del proprio ascendente. In questo modo ci si potrà conoscere meglio, capendo maggiormente le dinamiche della propria mente.

Astrologia: L’ossessione che rischia ogni segno zodiacale durante la quarantena

Ariete – La sensazione di perdere tempo

I nati sotto il segno dell’Ariete sono persone che tendono a riempire la propria vita di impegni. Essere bloccati a casa rischia quindi di diventare un problema difficile da risolverlo. Se non trovano qualcosa da fare, il loro pensiero andrà infatti sempre e solo a tutto quel che si stanno perdendo e ciò può farli diventare parecchio nervosi. Cosa che tende a peggiorare se sanno di non poter far nulla per cambiare le cose. Quella di perdere tempo è dopotutto una paura che si portano dietro da sempre e che rischia di trasformarsi in una vera e propria ossessione. Per evitare che ciò avvenga, dovrebbero quindi trovare qualcosa di interessante da fare a casa e che sia in grado di impegnarli al punto da non spingerli a pensare a ciò che si stanno perdendo o agli impegni che, pur controvoglia, si sono trovati a dover rimandare.

Toro – La mancanza dei propri cari

I nativi del Toro sono persone metodiche, che amano avere una routine sempre uguale nel tempo. Quando questa cambia si sentono quindi scombussolati e possono metterci un po’ prima di trovarne una nuova da instaurare. Sebbene stare a casa sia una cosa che gli piace, risentono del non poter vedere chi amano tutte le volte che vogliono. Un problema ancora più grande se i loro cari si trovano in città lontane. Saper di non poter far nulla a riguardo li rende parecchio nervosi ed irritabili. Per tranquillizzarsi un po’, dovrebbero cercare di interagire con gli altri in modi alternativi, organizzando delle chat di gruppo e sperimentando nuovi modi per sentirsi vicini anche agli amici e ai parenti più lontani. In questo modo, si sentiranno sicuramente più a proprio agio e una volta prese le misure con questa nuova realtà riusciranno a viverla con sempre meno patemi, sognando in modo più propositivo il momento in cui tornare ad abbracciare chi amano.

Gemelli – La paura di annoiarsi

Cosa c’è di peggio del sapere di non poter uscire per chi teme più di ogni altra cosa la noia? Ebbene si, come facile da prevedere, la preoccupazione ricorrente che rischia di diventare un’ossessione per i nati sotto il segno dei Gemelli è quella di annoiarsi. Sapere di non poter uscire di casa, non poter incontrare gli amici ed essere quindi bloccati sotto molti punti di vista, li rende quindi particolarmente nervosi. Un problema che per loro che lo vivono è molto grande perché finisce sempre con l’influenzarne l’umore. Per migliorare le cose possono solo ingegnarsi, cosa che tra l’altro gli riesce anche bene, ed inventarsi diverse cose da fare che gli garantiscano un programma folto abbastanza da non prevedere tempi morti. Una sfida nella sfida che se ben affrontata potrebbe persino divertirli. Tutto sta a come scelgono di prendere le cose.

Cancro – Il timore di ammalarsi

I nativi del Cancro sono persone particolarmente sensibili e questo fa si che a forza di sentire notizie spiacevoli, si facciano assalire dalla paura. Il timore di potersi ammalare o che ciò accada alle persone che amano è infatti un pensiero ricorrente che rischia di trasformarsi in ossessione. E, purtroppo, il loro modo di fare che li porta ad indagare e leggere o parlare solo di questo non gli certo d’aiuto. Per star meglio dovrebbero provare a distrarsi e cercare di tenersi impegnati in modi diversi, sentendo solo persone che riescono a tirarli su di morale ed evitando quelle che, pur senza volerlo, finiscono con l’aumentare le loro ansie.

Leone – La mancanza di attenzioni

I nati sotto il segno del Leone sono così abituati a vivere sotto i riflettori che trovarsi privati improvvisamente della loro ampia fetta di vita sociale, rischiano di deprimersi. Per loro fortuna, siamo nell’era dei social e ciò può aiutarli a mitigare la sensazione di essere stati dimenticati dal mondo, spingendoli verso altri tipi di palcoscenici. Ciò non cambia, però, che il loro bisogno di stare tra la gente resta immutato. Per riuscire a compensarlo dovrebbero quindi cercare di sentire e vedere gli amici con tante videochiamate in cui poter parlare di se, aggiornarsi sul mondo e vantarsi dei mille modi diversi in cui stanno affrontando il periodo di quarantena. In questo modo riuciranno a sentirsi meglio almeno per qualche tempo.

Vergine – Il senso di incertezza

I nativi della Vergine sono persone estremamente razionali. Ciò li porta a far sempre calcoli su tutto e a ragionare in prospettiva di ciò che pianificano di volta in volta. Non poter fare progetti a lungo termine li rende quindi incerti come non mai. E per loro, l’incertezza è qualcosa che crea ansie e malumore. Per questo motivo dovrebbero impegnarsi in qualcosa che li impegni nel lungo tempo, avviando un progetto sul quale concentrarsi al fine di non vagare con la mente e finire in pensieri deprimenti. Vedere le cose in modo estremamente negativo, infatti, per loro è fin troppo semplice e di questi tempi può rivelarsi anche pericoloso. Meglio quindi combattere ogni sensazione di incertezza ed impegnare la mente in qualsiasi cosa che non siano domande sul futuro e sull’evolversi della situazione. Solo così potranno contare in uno stato d’animo relativamente sereno.

