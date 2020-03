Questa notte scatterà l’ora legale. Ecco come affrontarla al meglio in base al tuo segno zodiacale.

Anche quest’anno siamo giunti al consueto appuntamento con il cambio dell’ora. Un momento che in molti detestano per via del ritmo circadiano improvvisamente alterato che in certe persone ha effetti particolarmente negativi. Esiste infatti una vera e propria sofferenza da ora legale che porta a sentirsi stressati, stanchi, sonnolenti e, di conseguenza, di pessimo umore. Per fortuna ci sono alcune piccole strategie che è possibile mettere in atto al fine di migliorare la situazione.

Anche il modo di percepire il cambio dell’ora può dipendere infatti dall’influenza delle stelle. Per questo motivo oggi, dopo aver visto dove sbaglia ogni segno quando cerca l’anima gemella e qual è lo sport più adatto da fare in casa per ogni segno zodiacale scopriremo come affrontare l’ora legale in base al segno zodiacale. Un consiglio che è meglio considerare controllando anche il profilo dell’ascendente, in modo da avere anche più di un’idea in proposito.

Ecco come affrontare al meglio l’ora legale in base al tuo segno zodiacale

Ariete – Facendo qualcosa di divertente

L’ora legale non è una cosa che ti crea particolari problemi. Ciò nonostante non ami particolarmente la sensazione di stanchezza che spesso ti porta. Così, un buon modo per evitare di viverla in modo pesante è quella di fare qualcosa di divertente e vivere l’intera Domenica in pieno relax. Ora che siamo in quarantena, le possibilità di uscire sono praticamene nulle ma puoi sempre concederti una sessione intensiva della tua serie tv preferita, sonnecchiando se ne hai voglia e prendendo il resto della giornata così come viene. Un modo perfetto per rilassarti e staccare la spina per un po’ in attesa di tornare più fresca di prima.

Toro – Preparando qualcosa di buono

La sonnolenza data dall’ora di sonno in meno tende a farti sentire un po’ svogliata. Ma, da gran golosona quale sei, un buon pranzo o un dolce sapranno certamente tirarti su di morale. Per domani, quindi, puoi organizzare un buon pranzo che sia in grado di tirarti su di morale o se vuoi portarti avanti, realizzare un dolce per la domenica mattina. In questo modo sarai molto più propensa ad alzarti e ad iniziare la giornata con una carica di positività. Esattamente ciò che ti serve per ricaricarti al massimo e abbracciare la settimana che arriva con il tuo consueto entusiasmo.

Gemelli – Vivendo normalmente

Per te che non hai ritmi sempre uguali tra loro, non servono particolari cambiamenti da mettere in atto. Ciò che davvero conta è riuscire a non stressarti e vivere le cose con estrema naturalezza. Ciò significa alzarti quando vuoi, mangiare normalmente e fare semplicemente ciò di cui ha più voglia al momento. In questo modo la giornata trascorrerà in modo semplice e rilassante, sopratutto se sceglierai di sentire qualche amico per aggiornarti su come vanno le cose. Andare a dormire presto, dovrebbe aiutarti a riprenderti presto e a far svanire il senso di stanchezza già dal giorno dopo.

Potrebbe interessarti anche -> I segni zodiacali che fanno fatica ad innamorarsi

Cancro – Prendendoti cura di te

Il cambio dell’ora è un cambiamento nella tua routine che non apprezzi molto e che il più delle volte ti rende nervosa. Questo significa che anche se non ne hai voglia perché presa dal senso di svogliatezza, Domenica dovresti cercare di prenderti cura di te. Un buon modo è quello di farti le coccole, magari organizzando una piccola SPA in casa. In questo modo ti sentirai più rilassata e anche l’ora in meno di sonno graverà meno, specie se al bisogno opterai per un sonnellino rinvigorente.

Leone – Andando a letto un’ora prima stasera

Se temi il cambio dell’ora e l’influenza che può avere sulle tue prestazioni giornaliere, un buon trucco è quello di andare a dormire un’ora prima in modo da non accusare alcun tipo di disturbo. Certo, ti sentirai minimamente fuori fase ma si tratterà di un problema di poco conto che riuscirai a risolvere trascorrendo una giornata il più possibile tranquilla. Prendendoti cura di te, mangiando bene e bevendo un paio di caffè in più, riuscirai a superare questa fase delicata per ritrovarti più energica e pimpante di prima

Vergine – Riposando per tutto il giorno

Ok, il tuo umore non è mai dei migliori, specie quando ti trovi a dover combattere contro sonno e stanchezza dovuti ad un semplice cambiamento dell’ora. Per fortuna, però, ti basterà riposare un po’ per riprenderti rapidamente e per risollevare sia la tua giornata che l’umore. Ti asterà quindi dormire fin quando ne senti il bisogno ed iniziare la tua Domenica con rilassatezza per ritrovare la giusta carica. Quella che ti aiuta anche a vedere le cose con più positività. Provare per credere.

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Se vuoi scoprire come dovrebbero affrontare l’ora legale gli altri sei segni dello zodiaco, clicca su successivo.