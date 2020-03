Ecco come fare carriera in cinque semplici mosse comodamente da casa

E’ difficile raggiungere il successo professionali senza delle buone basi. Ecco allora che possiamo sfruttare in modo produttivo questo periodo di quarantena, pianificando il nostro futuro con delle semplici mosse…

Restare chiusi in casa non vuol dire per forza poltrire sul divano, leggere, guardare un film o cucinare. Possiamo impiegare questo enorme tempo che abbiamo a disposizione in modo produttivo. Come? Pianificando il nostro futuro professionale, dedicandoci a semplici attività che potranno tornarci utili in termini di successo e carriera professionale, una volta finita l’emergenza. Vediamo quali sono…

5 passi per raggiungere il successo

La prima cosa importantissima da fare è aggiornare il proprio curriculum, un’attività che si rimanda sempre ma che è fondamentale per essere appetibili sul mercato. Magari, oltre ad inserire informazioni sugli ultimi lavori svolti, perdiamo un pochino più di tempo e rendiamolo più accattivante con una nuova veste grafica. Il secondo passo da fare è completare e rendere più vincente il proprio profilo Linkedin. È il biglietto da visita nel mondo del lavoro del terzo millennio, perciò è fondamentale tenerlo sempre aggiornato e curato nei minimi dettagli, dalla foto profilo, al summary, fino alle esperienze. Non dobbiamo tralasciare nulla: più le informazioni sono complete, più daremo elementi utili alle aziende per valutarci, più avremo possibilità di essere notati e quindi scelti. Vi avevamo anche spiegato le cose da sapere sul computer.

Altra cosa fondamentale è rimanere sempre aggiornati. La formazione professionale è un elemento essenziale per essere appetibili sul mercato e possiamo seguirla anche da casa con lezioni online che, non solo ci consentono di stare sempre “sul pezzo”, ma anche di approfondire con uno o più esperti un argomento che ci sta particolarmente a cuore. Per seguirle è sufficiente dotarsi di un qualsiasi device (pc, smartphone, tablet) connesso ad Internet. Per tutelarsi ed essere maggiormente consapevoli dei diritti/doveri a cui andiamo incontro, non sarebbe affatto male informarsi sui vari contratti che un datore di lavoro potrebbe offrirci, con un focus attento agli obblighi previsti dall’informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile di cui tanto si parla in questi giorni.

L’ultimo step è esercitarsi con le video call: in questa fase di emergenza l’attività di selezione e ricerca avviene anche tramite video colloqui che però, proprio per l’utilizzo del mezzo, possono metterci in imbarazzo. Questo non va bene, perché una delle chiavi di successo, è mostrare sicurezza davanti alla persona che ci sta esaminando. Ecco allora che possiamo sfruttare questo tempo di quarantena forzata per fare delle prove a casa con i nostri cari o videoregistrarci da soli. Più uno prova meglio è. In fondo, come in tutte le cose, è solo una questione di abitudine. Vi avevamo suggerito anche i comportamenti da evitare al primo colloquio.