A 86, è morta Maria Teresa di Borbone, cugina del re Felipe VI di Spagna. Era conosciuta come la “principissa rossa” per la sua attività politica contro la dittatura fascita. Dopo essere stata ricoverata in gravi condizioni, è deceduta a Parigi. A confermare la sua morte è stato il fratello minore.