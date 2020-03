Coronavirus | Una coreografia ad Amici 19 avrebbe violato le norme comportamentali imposte dagli organi competenti al fine di evitare il contagio.

Non c’è puntata di Amici 19 che si rispetti che non abbia almeno una polemica da offrire al pubblico del piccolo schermo.

Questa volta non c’entra nessun crollo dei partecipanti e nemmeno qualche discussione tra i professori a causa di giudizi apparentemente sbagliati. A scatenare la polemica questa volta è stata una coreografia, e non perché avesse movimenti troppo audaci. La coreografia in questione, che ha visto gareggiare Nicolai e Javier, avrebbe violato le norme imposte dagli organi competenti per evitare il contagio da coronavirus.

L’esibizione, nel giro di qualche ora, è diventata virale, gettando una nuova polemica sul talent show di Maria De Filippi che già in settimana era stato sotto l’occhio del ciclone, lasciando a tutto il pubblico del piccolo schermo un unico dubbio: Amici 19 non rispetta le norme per il coronavirus?

Coronavirus | Nicolai e Javier violano le regole ad Amici 19?

Amici di Maria e Filippi, come anticipato, sull’argomento aveva già fatto discutere a causa di una foto proveniente dal backstage del programma che mostrava le sarte lavorare senza rispettare le distanze di sicurezza, questa volta invece ci ha pensato una coreografia, ma andiamo nel dettaglio.

Durante il ballo portato in scena dai ballerini Nicolai e Javier di Amici 19, i concorrenti si sono esibiti in momenti diversi con lo stesso pezzo, li si vede indossare dei guanti e fin qui nulla di male, anzi. L’utilizzo dei guanti è uno dei principali consigli da seguire per evitare il contagio da coronavirus.

Peccato che con gli stessi guanti, i due ballerini tocchino numerosi oggetti di scena e, subito dopo, si tocchino il viso senza sfilarsi i guanti. Il gesto, ovviamente, non sembra propriamente rispettare le norme imposte dagli organi competenti, ma la produzione di Amici 19 almeno per il momento ha preferito non replicare di fronte alle polemiche.

Per non farsi mancare nulla, oltre alla polemica ad Amici per il coronavirus, c’è stato anche un post di Valentin Alexandru a far discutere. Il motivo? Ammette di aver lasciato Francesca Tocca.