Quasi tutti in questi giorni abbiamo avuto modo di ascoltare la musica 8D, subito dopo, e nel mentre, siamo rimasti decisamente colpiti e al contempo travolti in uno stato confusionale, ebbene sì, perché questo genere di musicalità ci ha distolto dal mondo reale, ci catapultati in uno spazio temporale solo nostro: noi e la musica. L’8D audio, scopri perché sta spopolando sui social e ascolta 4 video scelti per te.

Perché questa musica 8D è riuscita a persuaderci così tanto? Questa è solo una delle domande che ognuno di noi si è posto subito dopo l’ascolto. Questa mattina vi abbiamo spiegato cos’è e come funziona la musica in 8D: ascoltando questa particolare sonorità ci siamo sentiti trascinati in qualcosa che mai avevamo testato prima di oggi o forse sì. Fatto è che questo audio sta spopolando sui social, cerchiamo di scoprire di più su questo fenomeno e proviamo ad ascoltare RIGOROSAMENTE con le cuffie, una serie di video scelti per voi.

La diffusione dell’8D sui social | 4 VIDEO da ascoltare con le cuffie per voi

C’è una sostanziale differenza di suono rispetto alla musica tradizionale, infatti, con l’audio 8D nostra percezione dello spazio e dell’ambiente nel quale ci troviamo muta di gran lunga. Si tratta di una tipologia di musica che riesce ad estraniarci totalmente e a divenire quasi alienante, riesce a stimolare la dopamina e dunque il piacere strettamente correlato all’ascolto dell’8D.

Anche se pare si tratti di una modifica su un brano già registrato questa tipologia di suono rende mi sono il piacere di tutti rispetto alla percezione che abbiamo di essa. Vi proponiamo una serie di 4 video da ascoltare in cuffia scelti per voi.

1 – Pentatonix – Bohemian Rhapsody (8D Audio)

2 – Enya – Only Time (8D AUDIO)

3 – Pentatonix – Hallelujah | 8D Audio

4 – Gorillaz – Fell good Inc. (8D AUDIO)

L’ultimo pezzo ha davvero dell’incredibile, e ve lo abbiamo lasciato per ultimo, lo stupore per voi sarà infinito! Ma ci raccomandiamo, ascoltatelo SOLO con le cuffie, altrimenti perderete tutta la sorpresa!

La catena di rimando si è attivata ovviamente sui social come spesso accade, pur non avendo delle delucidazioni reali rispetto ai dettagli di questo audio, non essendo appunto dei tecnici del suono, possiamo comunque dire di aver provato immenso piacere nell’ascoltare, e nell’aver trascorso pochi minuti di leggerezza fuori dalle preoccupazioni odierne.