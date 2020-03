Simona Ventura, nonostante sia tornata in Rai, ha ammesso di sentire la mancanza nel lavorare con Maria De Filippi e il suo team

Simona Ventura, come ormai noto, da qualche tempo è passata in Rai, dove si è dedicata alla conduzione de La settimana Ventura, programma andato in onda su Rai 3. La conduttrice più frizzante del piccolo schermo, nonostante sia contenta di essere tornata nell’azienda per cui ha lavorato ben 11, tra le pagine del settimanale Chi, ha rivelato di sentire la mancanza di lavorare con una professionista come Maria De Filippi, e il suo team, con cui ha collaborato per la messa in onda di Selfie e la prima edizione di Temptation Island Vip.

“Sono contenta di essere tornata in Rai, sia chiaro, è la mia casa” ha premesso la conduttrice. “Lì ci ho lavorato per ben 11 anni” ha proseguito. “Ma non posso negare che mi manca molto Maria De Filippi e tutto il suo team con cui ho collaborato per Temptation Island Vip” ha continuato Super Simo. “Mi è dispiaciuto lasciare Mediaset, ma avevo voglia di fare qualcosa di seriale” ha concluso.

Simona Ventura sente la mancanza di Maria De Filippi e il suo pubblico sente la mancanza della conduttrice in prima serata.

Simona Ventura, che di recente ha svelato un retroscena su Antonella Elia al Grande Fratello Vip, ci ha anche tenuto a chiarire una volta e per tutte che, almeno per il momento, non ha nessuna intenzione di voler tornare alla conduzione dell’Isola dei Famosi, nonostante il pubblico continua a gridare il suo nome all’interno del reality show che mette a dura prova i suoi concorrenti.

“Al momento non tornei indietro a rifare il programma, che sia chiaro” ha spiegato Simona Ventura sul suo ritorno all’Isola dei Famosi, il reality show tra l’altro pare sia stato proposto a Mara Venier per farla ritornare in Mediaset. “Ci sono altre generazioni, sono cambiati i ritmi e le stagioni” ha proseguito la conduttrice. “Però il reality show è senza dubbio un genere che può ancora dare molto al mondo della televisione” ha poi osservato Super Simo.

Purtroppo il pubblico dovrà farsene una ragione: Simona Ventura non condurrà L’Isola dei Famosi. Nonostante i telespettatori continuino a sperare in un suo ritorno, visto che è stata una delle poche padrone di casa a rendere giustizia al reality show portato al successo da Rai 2.