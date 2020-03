Papa Francesco è andato in diretta televisiva da una Piazza San Pietro deserta per una preghiera speciale e per un’attesa Indulgenza Plenaria.

Una piazza San Pietro deserta, incarnazione un po’ sconcertante del momento senza precedenti che l’Italia sta vivendo.

Papa Francesco va in diretta proprio da lì, condividendo attraverso i moderni mezzi di comunicazione una preghiera speciale con i fedeli di tutto il mondo.

Per l’occasione è stata annunciata la concessione dell’indulgenza plenaria, un momento tanto raro quanto atteso dai fedeli che questa volta potranno però assistere anche a una prima volta assoluta nella storia della chiesa cattolica.

L’indulgenza plenaria concessa da Papa Francesco ha infatti qualcosa di veramente unico, mai visto prima.

Papa Francesco e un’Indulgenza Plenaria mai vista nella storia della Chiesa

Che cos’è l’indulgenza plenaria? Si tratta della piena manifestazione della misericordia di Dio nei confronti degli uomini, la remissione della pena temporale ottenuta per i peccati commessi.

Le indulgenze plenarie prevedono però da sempre tre condizioni: confessione sacramentale, comunione eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre.

Ma la pandemia è giunta anche qui per la prima volta a scardinare la traduzione. Le chiese chiuse hanno infatti impedito ai fedeli di assolvere ad almeno due di questi compito: ecco allora che, per la prima volta nella storia, Papa Francesco concede un’indulgenza plenaria senza se e senza ma, a patto che il fedele sia pronto ad accoglierla nel suo cuore.

Ancora una volta Papa Francesco rompe la tradizione e senza un momento di svolta nella storia del mondo Cattolico, pone una pietra miliare che difficilmente potrà mai essere dimenticata.

Situazioni straordinarie necessitano del resto di provvedimenti straordinari e il Santo Padre non è decisamente disposto a tirarsi indietro.

I fedeli ancora una volta sentono così forte la vicinanza della loro più alta guida, con tutte le eccezioni che il difficile momento attuale richiede.