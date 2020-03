Ora legale | Cosa c’è da sapere VIDEO

Come ogni anno siamo giunti al consueto appuntamento con il cambio dell’ora!

Scatta l’appuntamento con l’ora legale che interesserà la notte tra Sabato 28 Marzo e Domenica 29 Marzo. Alle 02:00 di notte, le lancette degli orologi dovranno essere portate indietro di un’ora.

Un procedimento che ormai da qualche anno si pensa di eliminare per svariati motivi ma che ancora una volta è stato confermato. Da Domenica, quindi, si avrà un’ora in più di luce mentre si dormirà un’ora in meno. Cosa che durerà fino al 25 Ottobre quando si tornerà nuovamente all’ora solare.

Per saperne di più guarda il video e clicca qui → Ora legale 2020: quando spostare le lancette