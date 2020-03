Novità in vista per il modulo dell’autocertificazione. Ecco come è cambiato.

Il modulo per l’autocertificazione, indispensabile per gli spostamenti, ha subito nuove modiche. È stata infatti inserita una parte relativa alle regioni ed una voce tra quelle da scegliere come motivazione per gli spostamenti si è arricchita di nuove specifiche.

Cambiamenti fatti per cercare di rendere più restrittivo il tutto e per evitare uscite casuali.

Per saperne di più e per scaricare il nuovo il modulo guarda il video e clicca qui → Coronavirus: cambia di nuovo l’autocertificazione