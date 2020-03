Coronavirus | Boris Johnson positivo al tampone: “Continuerò a lavorare”

Coronavirus | Il primo ministro inglese Boris Johnson è risultato positivo al tampone

Il primo ministro inglese Boris Johnson è positivo al coronavirus. A rivelare la notizia è il portale web de La Repubblica.

Johnson ci ha tenuto a rassicurare i cittadini inglesi, rivelando loro di avere, almeno per il momento, soltanto dei sintomi lievi del virus e di essersi messo in auto isolamento per evitare di contagiare altre persone.

Nonostante sia risultato positivo al tampone del virus, il primo ministro inglese ci ha tenuto a rassicurare tutta la popolazione della regina, rivelando che continuerà a lavorare duramente per garantire la sicurezza dell’intero paese.