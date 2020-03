Anima gemella | Dove sbagli in base al tuo segno zodiacale

Scopri qual è l’errore che commetti nel cercare la tua anima gemella. Il parere delle stelle in base al tuo segno zodiacale.

Quando si pensa all’amore di coppia, una delle cose che si tende a sognare di più è quella di trovare la propria anima gemella. Un ideale che spesso viene visto in modo forse troppo utopistico o che si tende a cercare con parametri non sempre corretti. Che si cerchi qualcuno uguale o del tutto diverso, le componenti in gioco sono tante e spesso sbagliare modo di approcciarsi o di scegliere la persona da frequentare può essere più comune di quanto si pensi.

Visto che anche il modo in cui si intende e si vive l’amore può dipendere dalle stelle, oggi dopo aver visto qual è lo sport da fare in casa per ogni segno zodiacale e quali sono i segni che fanno fatica ad innamorarsi scopriremo quindi dove ognuno di noi tende a sbagliare nella ricerca della propria anima gemella. Trattandosi di un aspetto legato ai sentimenti, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente. In questo modo si avrà un’idea più chiara di dove si sbaglia e di come correggere il tiro.

Astrologia: ecco dove sbagli quando cerchi la tua anima gemella

Ariete – Pensi che debba essere qualcuno di altrettanto energico e pieno di vita

Quando pensi alla tua anima gemella, ti immagini qualcuno che sia desideroso come te di vivere mille avventure e che abbia sempre una grande energia da spendere. Ciò ti porta ad avvicinarti quindi a persone che ti assomigliano per modi di pensare e di fare. Una cosa che sulla carta può sembrare anche positiva ma che nella pratica si traduce in due persone troppo prese da se stesse per trovare il tempo e i modi per stare insieme. A volte, le differenze possono essere un arricchimento che non andrebbe mai sottovalutato. Inoltre, qualcuno che abbia meno interessi dei tuoi, potrebbe seguirti più facilmente e saprebbe darti le attenzioni che ti aspetti e che tante volte consideri troppo poche, specie quando arrivano da qualcuno che ha già troppe cose tra le quali dividersi.

Toro – Cerchi l’amore in chiunque senza pensare al domani

La tua voglia di amore è tale che quando decidi di voler trovare la persona giusta tendi a fissarti sul presente senza pensare molto al futuro. Ciò ti porta a seguire il cuore e a mettere del tutto da parte la ragione. Cosa che avviene anche quando i segnali indicano fortemente un’incompatibilità di fondo o una serie di problemi che presto o tardi potrebbero presentarsi dando filo da torcere al rapporto. Si tratta di una cosa che tendi troppo spesso a sottovalutare e che il più delle volte finisce con il portarti a soffrire per storie che, con il senno di poi, avresti potuto evitare di iniziare fin dal principio. Per imparare dagli errori, però, non è mai troppo tardi. Ogni storia non andata a buon fin rappresenta infatti l’esempio di ciò che dovresti evitare in futuro in modo da cambiare almeno in parte le tue scelte e giungere a trovare la

persona davvero giusta per te.

Gemelli – Desideri qualcuno che ti assecondi quando ciò che ti serve è proprio il contrario

Uno degli errori che commetti più spesso quando cerchi l’anima gemella è quella di avere come pretesa quella di trovare qualcuno che sia in grado di capirti e al contempo di appoggiarti. Il più delle volte, tutto ciò ti porta però a scegliere qualcuno che pur standoti accanto come vorresti rende reale una delle tue più grandi paure: quella di annoiarti. Senza un confronto costruttivo, infatti, un rapporto non potrà mai crescere né fornire gli giusti stimoli per andare avanti. Una cosa della quale ti preoccupi sempre quando è troppo tardi e che invece dovrebbe essere il tuo primo pensiero già quando cerchi qualcuno da amare. Solo così potrai contare su un rapporto stimolante ed in grado di darti le emozioni che tanto desideri.

Cancro – Scegli persone che con il tempo si rivelano poco gestibili

Per te l’amore è un sentimento sacro e ciò ti porta a cercarlo di continuo. Nel farlo tendi a restare affascinata da tipi imprevedibili e spesso molto concentrati su se stessi. Anche se all’inizio questo loro modo di fare ha un che di intrigante, con il tempo e sopratutto finita la parte del corteggiamento, il rischio è quello di arrivare a sentirti trascurata. Per essere felice, infatti, tu hai da sempre bisogno di qualcuno che sappia come farti sentire speciale e che si prenda cura di te in ogni istante. Due cose che persone di questo tipo non sanno fare perché costantemente concentrate su se stesse. Per poter contare su un amore che sia in grado di durare nel tempo dovresti quindi puntare più sulle attenzioni che sanno darti e sulla loro capacità di amore. Cose che tendono a restare indelebili nel tempo e che possono renderti sicuramente felice.

Leone – Cerchi troppo spesso persone che siano sempre d’accordo con te

Il tuo carattere autoritario e la tua voglia di essere sempre al centro dell’attenzione ti porta a volerti circondare di persone disposte a vivere nella tua ombra. Una cosa che in amicizia o sul lavoro non ti crea alcun tipo di problema ma che in amore può diventare sfiancante. Avere qualcuno che fa sempre ciò che dici, se all’inizio può essere piacevole, dopo un po’ rischia infatti di spegnere la fiamma della passione e con essa anche la voglia di confrontarsi e di crescere insieme. Per questo motivo, una delle cose che dovresti cambiare è proprio quella di pretendere persone che ti dicano sempre di si. Almeno in amore dovresti optare per qualcuno che sappia tenerti testa perché ciò ti aiuterebbe a migliorare come persona e, al contempo, renderebbe il tuo rapporto sicuramente più piacevole e ricco di spunti interessanti dai quali attingere per far si che duri nel tempo.

Vergine – Pensi che la persona giusta debba essere fredda e razionale

Ok, le persone particolarmente affettuose o fantasiose ti mettono spesso a disagio perché decisamente diverse da te. Cercarne una che sia fredda e razionale in amore, però, rischia di rendere il rapporto così freddo da farlo sembrare quasi più una semplice coesistenza tra coinquilini. E se da un lato è certo che con una persona simile a te non avresti mai grosse discussioni, dall’altro resta il fatto che solo con una persona che ti completi potrai sperimentare l’amore a 365 gradi, offrendo la tua razionalità in cambio di coccole e affetto che, con il tempo, scoprirai essere ben più piacevoli di quanto vorresti. Sicuramente ti sarà già capitato di trovarti a dover chiudere una storia perché sentivi l’altra persona estranea e solo cambiando il tuo modo di scegliere con chi affiancarti potrà fare la differenza, facendoti scoprire che a volte chi è diverso da te può avere comunque diversi punti a favore.

