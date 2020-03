Con gli spaghetti avanzati non sapete cosa fare? Seguite i nostri consigli per preparare delle ricette facili e veloci, che piaceranno a tutti. E’ capitato un pò a tutti di cucinare un pò più del dovuto, e per non sprecare il cibo si decide di creare una ricetta diversa. Quante volte avete cucinato più spaghetti del dovuto e vi sono avanzati? Buttare il cibo è un vero e proprio peccato, quindi si possono preparare piatti diversi. Il piatto classico, è la frittata di spaghetti, perfetta da servire come secondo piatto, che potete arricchire con ingredienti oppure farla in modo semplice. Solo se si dice la parola frittata di pasta, viene già l’acquolina in bocca, un piatto classico delle nostre nonne. E’ sempre attuale, basti pensare che viene spesso preparata per una gita fuori porta oppure per portare al lavoro. Noi di Chedonna.it, vi proponiamo alcune ricette da preparare in modo facile e veloce con gli avanzi degli spaghetti del giorno prima.

Spaghetti avanzati: ecco le ricette facili e veloci

Con gli spaghetti avanzati, si possono preparare diverse ricette, per evitare di sprecare cibo, in particolar modo se gli ingredienti sono tutti freschi. Ecco alcune ricette da preparare a casa facilmente.

1- Frittata di spaghetti con parmigiano

La frittata di spaghetti con il parmigiano è la classica frittata di pasta, famosissima, soprattutto al sud Italia, il classico piatto di riciclo per non sprecare della pasta avanzata la sera prima. In molti casi viene cucinata volutamente anche senza l’avanzo della pasta, perchè riscuote un enorme successo, piace davvero a tutti. Scopriamo come farla.

Ingredienti per 6 persone

Spaghetti avanzati circa 300 g

Uova 5

Latte intero 100 g

Parmigiano Reggiano da grattugiare 50 g

Scamorza affumicata 100 g

Pancetta affumicata 50 g

Pepe nero 1 pizzico

Olio extravergine d’oliva q.b.

Preparazione

Per preparare la frittata di spaghetti, iniziate dal ripieno, tagliate a cubetti la pancetta affumicata e la scamorza, poi trasferite in una ciotola ampia, le uova, il latte, il sale e d il pepe, sbattete con una forchetta. Distribuite il parmigiano grattugiato, mescolate bene fino ad ottenere un composto omogeneo. Aggiungete la pancetta ed la scamorza, versta egli spaghetti avanzati ed un filo di olio, amalgamate bene. In una padella svasata con circa 26 cm di diametro, distribuite l’olio, versate gli spaghetti e disponeteli in modo omogeneo, aiutandovi con una spatola. Fate cuocere per circa 2 minuti al lato a fiamma alta, poi abbassate la fiamma, lasciate cuocere per circa 15 minuti, con il coperchio. Adesso fate attenzione, dovete girare la frittata, scuotete la padella, dovete essere sicuri che la frittata si sia staccata dal fondo, poi appoggiate sopra la frittata un piatto del diametro della vostra padella e rovesciate la padella, mettete in padella l’altro alto della frittata e lasciate cuocere per circa 5 minuti senza coperchio. Spegnete e lasciate intiepidire, poi servite e gustate. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:Eliminare l’odore di fritto in casa | Rimedi naturali efficaci

2- Tortino di spaghetti alla Norma

Con gli avanzi degli spaghetti, potete preparare un tortino di pasta al forno, ecco come, seguendola nostra ricetta.

Ingredienti per 4 persone

spaghetti avanzati circa 350 g

1 passata di pomodoro

1 melanzana

6 fettine di mozzarella

1 cipolla

10 olive nere denocciolate

capperi sotto sale q.b.

150 g di ricotta salata

olio di semi di arachide q.b.

olio extra vergine di oliva q .b.

4 foglioline di basilico

sale fino q.b.

Preparazione

Per preparare questo tortino, iniziate a cuocere la passata di pomodoro, se non l’avete già cotta. In una casseruola mettete l’olio extra vergine di oliva, la cipolla tagliata a fettine e poi versate la passata, un pò di sale e lasciate cuocere per 30 minuti, aggiungete qualche foglia di basilico.

Iniziate a lavare e mondare le melanzane, poi tagliatele a fettine rotonde, trasferitele in una padella con l’olio di semi, riscaldate un pò e poi friggete le melanzane. Appena terminato, le trasferite su un piatto con carta assorbente e lasciate eliminare l’olio in eccesso. In una ampia ciotola, versate gli spaghetti avanzati, il sugo di pomodoro, le melanzane fritte, le olive, i capperi dissalati, la ricotta salata sbriciolata e la mozzarella a dadini, mescolate bene. Trasferite in una pirofila da forno e lasciate gratinare a 180 gradi per 10 minuti. spegnete e servite.

3- Frittelle schiacciate di spaghetti

Le frittelle schiacciate sono una ricetta perfetta da servire come antipasto sfizioso, da accompagnare con sale e condimenti particolari. Scopriamo come preparare questa ricetta.

Ingredienti per 4 persone

2 uova

350 g di spaghetti avanzati

1 patata

1 zucchina

sale fino q.b.

pepe nero q.b.

olio di semi di arachide q.b.

Preparazione

Per preparare questa ricetta, iniziamo a scaldare una patata con la buccia, in acqua salata, non appena sarà, cotta sbucciatela e schiacciatela. Lavate e mondate la zucchine, poi tritatela o grattugiatela. In una ciotola ampia, mettete gli spaghetti avanzati, la patata lessa schiacciata, le uova, la zucchine tritata, il sale ed il pepe, mescolate bene il tutto. Fate riscaldare l’olio di semi in una padella ampia, prendete con una forchetta un pò di spaghetti e versate nella padella, fate cuocere e appena saranno dorate, toglietele e trasferitele su un piatto con carta assorbente e lasciate eliminare l’olio in eccesso. Servite e gustate subito.

