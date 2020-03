Royal Family | Harry in apprensione per suo padre: “Isolato in mezzo al nulla”

Royal Family | Harry in apprensione per suo padre: “Isolato in mezzo...

Harry, in isolamento in Canada con Meghan, sembra essere molto preoccupato per le condizioni di Carlo (positivo al COVID-19). Royal Family compatta, i Duchi di Sussex monitorano la situazione.

Ci voleva un virus per ricompattare, forse, ciò che in principio era unito. Il riferimento – nemmeno troppo velato – che i tabloid inglesi fanno è ai Duchi di Sussex, andati via dalla Royal Family (quasi piccati del proprio status reale) senza troppi indugi. La scissione, almeno dal punto di vista formale dagli obblighi reali da parte di Harry e Meghan, a Buckingham Palace, non è mai stata vista di buon occhio malgrado le apparenze.

Ora Meghan e Harry sono in Canada, in isolamento per via del Coronavirus. Magari in un momento come questo sarebbe servita una maggiore unità, specialmente dopo aver riscontrato la positività di Carlo d’Inghilterra al COVID-19: dalla stampa nazionale fanno sapere che sta bene, ma il Regno Unito resta in apprensione visti i continui dati allarmanti sul contagio.

Royal Family, la preoccupazione di Harry: “Sono solo in mezzo al nulla”

Chi sta risentendo maggiormente della lontananza, in questo periodo contraddistinto da incertezza e privazioni è proprio il giovane Harry. Il Duca non si pente della scelta fatta con la consorte Meghan, ma avrebbe preferito trovarsi più vicino a casa piuttosto che in Canada: “Mi sento impotente”, avrebbe rivelato confidenzialmente.

Dinnanzi al COVID-19 lo siamo tutti, senza distinzione: Harry sta passando la stessa identica situazione di un figlio fuorisede che non può riabbracciare suo padre, con la differenza che però Carlo è potenzialmente un soggetto a rischio per di più facente parte della Royal Family. Un romanzo nell’epopea mondiale: l’amore ai tempi della pandemia, che sia passionale o affettivo poco importa.

La magra consolazione per il giovane Harry resta quella di esser riuscito a vedere la sua famiglia poco prima che scoppiasse l’emergenza. Questa quarantena auto-indotta, lock down, che guarda al modello Italia ed è riuscita a far capitolare persino uno come Boris Johnson, sarà utile per riflettere. Magari quando tutto sarà finito verrà il momento di rivedere determinate priorità: uscire più forti dalle avversità è il significato più puro della resilienza. Harry lo sta imparando sulla propria pelle, ora come ora è in buona compagnia. Purtroppo e per fortuna.

