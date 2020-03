Pasta alla Gricia | la ricetta originale -VIDEO

La pasta alla Gricia, un primo piatto ricco e saporito che piace ai palati più forti. La ricetta originale per prepararla e conquistare tutti al primo assaggio.

La pasta alla Gricia, un primo piatto dal sapore importante, che delizia i palati più esigenti e amanti degli ingredienti genuini. Una ricetta che piacerà a tutta la famiglia e che ha come ingrediente principale e insostituibile il guanciale. Un piatto della tradizione italiana che regala gusto ma che di certo non è indicato per chi segue un regime alimentare controllato a basso contenuto di grassi e zuccheri, ma anche un piccolo ‘peccato di gola’ da concedersi di tanto in tanto senza alcun senso di colpa.

Scopriamo tutti gli ingredienti ed il procedimento per preparare una perfetta pasta alla Gricia in un pratico ed esaustivo video tutorial.

Come preparare la pasta alla Gricia | la ricetta originale in un video tutorial

Per preparare la pasta alla Gricia, avrete bisogno di:

320 grammi di rigatoni

250 grammi di guanciale

60 grammi di pecorino romano (da grattugiare)

sale fino quanto basta

La ricetta della pasta alla Gricia sarà veloce e una volta pronta andrà servita subito ben calda. La prima cosa da fare sarà mettere a bollire una pentola di acqua salata per la cottura della pasta. Nel frattempo su di un tagliere, si preparerà il guanciale, tagliando delle fettine piuttosto spesse che andranno poi ridotte a listerelle, eliminandone la cotenna più dura.

Una volta che le listarelle saranno pronte, si potranno versare in una padella calda e si lasceranno soffriggere fino a quando tireranno fuori tutta la loro parte grassa. Mentre la pasta giunge a cottura, si potrà prelevare l’acqua e aggiungerla al guanciale per rendere il condimento più corposo. Quando la pasta sarà arrivata a due minuti dal tempo di cottura indicato, si scolerà e si trasferirà nella padella assieme al guanciale.

I rigatoni salteranno assieme al guanciale e conditi anche con il pecorino grattugiato. Tutto andrà spadellato con l’aiuto di un poco di acqua di cottura della pasta per amalgamare bene la pasta al condimento. Servire ben calda e spolverizzata di pecorino romano.

(Fonte: Giallo Zafferano)

