Invito per la Prima Comunione fai da te -VIDEO

Come creare dei bellissimi ed originali inviti per la Prima Comunione in modo semplice e di grande effetto. Un video tutorial da seguire passo dopo passo.

La stagione delle cerimonie sta per iniziare e anche se in ritardo, a causa dell’emergenza Covid-19, si celebreranno prime Comunioni, battesimi e matrimoni, anche se con qualche comprensibile ritardo. Confezionare gli inviti per la Prima Comunione a mano, potrà essere un’attività creativa, un passatempo molto coinvolgente da fare in casa.

Scopriamo come realizzare gli inviti fai da te per la Prima Comunione, che potranno essere realizzati con materiali semplici e ovviamente personalizzati nel colore che più si gradisca.

->>>POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Fai da te | porta confetti per Comunione e Battesimo -VIDEO-

Come realizzare dei graziosi inviti per la Prima Comunione | il video tutorial

Per realizzare gli inviti per la Prima Comunione, avrete bisogno di:

sagome del calice e dell’ostia (scaricabili gratuitamente dal sito)

cartoncino perlato bianco

cartoncino dorato

carta per stampante bianca

stampante

dotter

cutter

righello

squadra

colla a nastro

Dopo aver stampato il foglio con l’invito, si potrà stampare anche il piccolo cartoncino con le indicazioni per convenire al ricevimento. Questo invito avrà infatti una tasca dove inserire il cartoncino con l’indirizzo e il nome del ristorante.

Una volta stampate le sagome del calice e dell’ostia, si potranno ritagliare delle dime con cui poi si ritaglieranno i calici e l’ostia, nel cartoncino bianco e in quello dorato, avendo cura di intagliare la croce piccola posta sul calice, con un piccolo cutter tipo bisturi.

Una volta intagliate le sagome, si potrà incollare la sagoma del calice più piccola in bianco, su quella più grande in oro e si farà altrettanto con i tondini rappresentanti l’ostia.

A questo punto con l’aiuto del dotter, si eseguirà una piega sull’invito e si creerà la tasca dove inserire il cartoncino. Il calice con l’ostia andranno incollati al centro della tasca, che sarà decorata ulteriormente, aggiungendo una sottile linea dorata ricavata dal cartoncino.

L‘invito è completato e sarà davvero originale e personalizzato. Potrà essere inserito in una busta e inviato per posta a tutti gli amici e parenti invitati o anche consegnato a mano.

->>>POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Bomboniere fai da te per Prima Comunione con il quilling -VIDEO-

Diy | portaconfetti a caramella fai da te -VIDEO-