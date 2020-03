Anche la Russia si ferma per combattere al meglio il Coronavirus.

In un messaggio rivolto alla nazione, Vladimir Putin ha comunicato l’importanza di lottare tutti insieme contro il Coronavirus.

Dopo aver consigliato a tutti di restare a casa per proteggere se stessi e i propri cari, Putin come dichiarato da Lastampa.it avrebbe indetto anche uno stop generale della durata di una settimana a tutte le attività non essenziali. In questo arco di tempo avrebbe inoltre garantito gli stipendi, promettendo anche di aiutare le piccole e le medie imprese.

Guarda il video per saperne di più.