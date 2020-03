Amici 19 | Ex professore tuona: “I professionisti non lo guardano”

Amici 19 | Steve La Chance si è scagliato contro il talent show di Maria De Filippi, affermando che sempre più professionisti del settore smettono di seguirlo

Steve La Chance, come i più informati ricorderanno bene, per anni ha ricoperto il ruolo di insegnante nella scuola televisiva di Maria De Filippi, ma di punto in bianco, come rivelato da lui stesso più volte nel corso di questi anni, non è stato confermato nel cast del programma senza ricevere mai nessuna valida motivazione.

Il coreografo però, recentemente intervistato da Nuovo Tv, è tornato a parlare del talent show di canale 5, scagliandosi contro quello che sta accadendo ad Amici 19. Secondo La Chance, a causa dei continui litigi tra gli insegnanti, molti professionisti dello spettacolo avrebbero scelto di non seguire più la trasmissione di successo di canale 5, insinuando che stia perdendo una certa credibilità di fronte a chi è del mestiere.

“La maggior parte dei professionisti del settore che conosco ha smesso di seguire il programma, lo guarda molto meno rispetto a prima” ha confidato Steve La Chance contro Amici 19. “Se il programma mi manca? No. E’ molto cambiato da quando ne prendevo parte” ha concluso il coreografo, che ha nettamente diviso il pubblico del piccolo schermo.

Alcuni telespettatori sono d’accordo con lui, mentre altri sospettino che non abbia mai digerito la sua non conferma all’interno della trasmissione di Maria De Filippi.

Amici 19 | Steve La Chance contro Alessandro Celentano: “Non si era mai giunti a questo”

L’ex insegnante Steve La Chance di Amici, durante il corso dell’intervista, si è anche schierato contro Alessandra Celentano, che è stata bloccata anche da Maria De Filippi durante la diretta di venerdì scorso.

Steve non ha apprezzato le parole che la nipote d’arte ha rivolto a Cannito, affermando che già quando occupava lui il banco degli insegnati la Celentano lo aveva definito un ignorante del settore ma che non si era mai spinta fino a tanto.

“Si possono avere opinioni differenti, è del tutto normale” ha premesso l’insegnante. “Ma non bisogna mai dire all’altro che è un incompetente o che non è nessuno” ha proseguito. “Quando facevo parte del programma, la Celentano mi definì una persona ignorante ma non era mai arrivata a tanto” ha spiegato La Chance. “Se da genitore avessi visto la scena, avrei cambiato canale. Non credo sia stato costruttivo per i ragazzi” ha concluso Steve La Chance contro Alessandra Celentano ad Amici 19.

Amici di Maria De Filippi, tra l’altro, è stato vittima dell’ennesima polemica, in cui veniva accusato di non far rispettare le regole imposte dagli organi competenti per prevenire il contagio da coronavirus, ma la produzione ha subito smentito il tutto, mettendo a tacere le malelingue.