Acqua e lime è una bevanda preziosa e particolarmente adatta sia a bere di più che a ottenere diversi benefici per l’organismo.

Non tutti amano il sapore dell'acqua e questo porta spesso a preferire bevande che a causa di zuccheri o ingredienti poco salutari non sono il massimo per sostenere l'organismo.

L’acqua con lime, oltre ad essere gradevole da bere vanta una serie di proprietà che la rendono una bevanda benefica per l’organismo e ottima per mantenersi costantemente idratati.

Ricca di minerali e vitamine, tra le altre cose, rafforza il sistema immunitario, stimola il metabolismo e fa bene al cuore.

