I segni zodiacali che sanno aspettare

Saper aspettare è una caratteristica non comune e che non tutti riescono ad avere. Scopri quali sono i segni dello zodiaco che sono in grado di farlo e quali invece non ci riescono affatto.

Ci sono momenti della vita in cui l’unica cosa che si può fare dopo aver agito è fermarsi ed attendere. Si tratta di una prova ben più difficile di quanto si possa pensare perché se agire fa sì che il tempo appaia più rapido, attendere finisce con il dilatarlo al punto da farlo risultare interminabile.

Saper aspettare è una cosa che non tutti sanno fare e che richiede tutta una serie di qualità come la pazienza, la resilienza e l’autocontrollo.

Tutte qualità che solo il tempo può dare ma che per certi versi possono dipendere anche dal carattere, dal proprio vissuto e, ovviamente, anche dall’influenza che le stelle hanno su ognuno di noi. Oggi, quindi, dopo aver visto quali sono i segni zodiacali che fanno fatica ad innamorarsi e come i segni dello zodiaco combattono la solitudine interiore, scopriremo quali sono i segni dello zodiaco che sanno attendere e quali, invece, non ci riescono.

I segni dello zodiaco che sono in grado di aspettare

Ariete – Quelli che sono troppo impazienti per aspettare

I nati sotto il segno dell’Ariete sono persone estremamente impazienti. Quando si muovo per ottenere qualcosa lo fanno sperando di poterne cogliere subito il risultato. Se ciò non avviene iniziano a farsi impazienti e a dare di matto. Ciò li rende persone incapaci di aspettare qualsiasi cosa. Una caratteristica che a volte li rende così istintivi da rischiare di compromettere i risultati che potrebbero invece raggiungere se si limitassero ad aspettare con calma. Un problema che purtroppo non riescono a risolvere neppure impegnandosi e che finisce sempre con il gestire in modo pessimo.

Toro – Quelli particolarmente bravi ad aspettare

I nativi del Toro sono persone estremamente pazienti. Ciò deriva in parte dalla loro proverbiale calma e dalla pazienza che dimostrano in ogni tipo di contesto. Quando si trovano ad agire per ottenere qualcosa sanno da subito che per vederne i risultati bisognerà aspettare anche a lungo e questa consapevolezza li spinge ad agire sempre per il meglio e a mettere le proprie energie in tutto ciò che fanno. Così, quando giunge il momento più difficile, loro sono sempre pronti ed in grado di gestire le cose senza particolari problemi. Anzi, si potrebbe addire che quella di saper aspettare con calma sia una delle loro più grandi qualità e cosa che gli riesce particolarmente bene.

Gemelli – Quelli per nulla bravi ad aspettare

I nati sotto il segno dei Gemelli sono persone impulsive e costantemente bisognose di nuovi stimoli. Attendere è quindi una cosa che gli riesce particolarmente difficile e che li porta a diventare nervosi e per certi versi persino insicuri. Abituati a muoversi sempre di fretta non riescono a concepire nulla che sia lento o che richieda del tempo per concretizzarsi. Si tratta di un limite del quale sono consapevoli ma che, ciò nonostante, non riescono minimamente a gestire. Anche solo pensare di cercare dei modi per gestire l’attesa li rende infatti particolarmente tesi e nervosi.

Cancro – Quelli che odiano decisamente dover aspettare

I nativi del Toro sono tra i segni zodiacali più impazienti. Per loro aspettare equivale ad una perdita di tempo e quando si trovano a doverlo fare, tendono a diventare particolarmente nervosi. Come se non bastasse, l’attesa li rende insicuri perché ad ogni momento in più si trovano a rivedere le proprie mosse e a coglierne eventuali errori. Se di mezzo ci sono relazioni interpersonali, le cose possono solo peggiorare e questo perché il loro più grande timore è che il tempo crei delle distanze altrimenti insormontabili. Si tratta quindi di persone decisamente poco portate verso l’attesa e ancor meno predisposte a portare pazienza.

Leone – Quelli che non amano pazientare

I nati sotto il segno del Leone sono persone che non amano dover attendere ma quando ciò si rivela necessario sanno fare buon viso a cattivo gioco, mettendosi nelle condizioni più giuste per sopportare il periodo di attesa. Lo fanno perché la cosa che più gli preme è ottenere dei risultati e per riuscirci sono disposti a tutto. Inoltre se sanno che alla fine del loro periodo di estrema pazienza saranno ripagati da un risultato eccellente, sono disposti a sacrificarsi e a fare del loro meglio. Un atteggiamento che gli torna sempre utile sia sul lavoro che nella vita privata ma che, di base, non cancella la loro insofferenza interiore che li porta ad essere particolarmente tesi e suscettibili ogni qual volta si trovano a dover gestire le cose in questo modo.

Vergine – Quelli che sanno aspettare

Per quanto strano possa sembrare, i nativi della Vergine sono tra i segni dello zodiaco che sanno aspettare di più. Ciò dipende dal loro essere dei veri calcolatori. La ragione che usano per considerare qualsiasi cosa li riguardi è infatti ciò che li spinge a mettere da parte la voglia impellente di avere dei risultati per optare per una lunga attesa. Per fortuna, trattandosi di persone un po’ pigre, dover aspettare qualcosa non gli pesa poi molto e, anzi, li porta a sentirsi più tranquilli rispetto il proprio operato. Nei tempi morti possono infatti rivedere le proprie azioni e capire se e come cambiare qualcosa per perfezionare quanto fatto.

