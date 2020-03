Greta Thunberg, attraverso un post su Instagram dopo aver esortato tutti a restare a casa nel rispetto delle norme di sicurezza, ha anche ammesso la probabilità di aver contratto il Coronavirus

Greta Thunberg, di fronte al fatto che non si avevano più sue notizie da un po’, ha deciso di rivolgere un accorato appello a tutti i suoi followers e in particolare ai giovani, in merito all’emergenza di Coronavirus. La 17enne, considerata la “persona dell’anno” dal “Time”, ha ammesso di essersi sottoposta ad un isolamento volontario in un’abitazione diversa da quella in cui vivono sua madre e sua sorella, dal momento che, essendo lei stata in viaggio in molti paesi, avrebbe potuto aver contratto il virus. Greta, aggiunge poi che esattamente come suo padre, anche lei ha avvertito gli stessi sintomi del Coronavirus e ammette che anche se in forma più lieve, è molto probabile che sia stata contagiata. Come è possibile leggere sul sito “La Repubblica”, la Thunberg ha dichiarato che in Svezia è difficile sottoporsi ad un tampone, a meno che non ci si trovi in una condizione in cui si necessitano cure urgenti.

Proprio per questo, l’attivista esorta tutti i giovani a restare a casa, perché questi ultimi hanno una responsabilità enorme nei confronti di soggetti più a rischio.

Gina D’Antonio