In seguito all’esternazione dei benzinai che ieri hanno minacciato uno sciopero imminente, è arrivato un invito a sospendere ogni iniziativa simile almeno sino al 30 Marzo 2020.

Dopo il polverone sollevatosi per la minaccia di sciopero da parte dei benzinai, come reso noto da Ansa.it, è partito immediatamente un invito a revocare ogni tipo di sciopero da parte dei servizi pubblici considerati essenziali, primo tra tutti quello dei benzinai.

La Commissione di garanzia della legge sullo sciopero ha pertanto invitato tutti ad osservare la richiesta per la quale la Commissione metterà in atto una valutazione in caso di violazioni. Al momento sembra che sia in atto anche una sorta di trattativa per i benzinai che potrebbe prevedere un’apertura a giorni alterni più alcune agevolazioni.

