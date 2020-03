L’amore sconfigge il Coronavirus e Pronovias realizza il sogno di tante donne, dottoresse ed infermiere, omaggiandole del loro abito da sposa.

“Rendiamo omaggio alla straordinaria e disinteressata dedizione alla lotta contro questa pandemia globale.

Ci impegniamo a vestire i sogni delle spose eleganti di tutto il mondo, quindi offriremo abiti da sposa a tutte le dipendenti ospedaliere che sono anche future spose, dalle dottoresse, alle infermiere, alle addette alle pulizie e al personale della caffetteria.”

Così Pronovias, celebre marchio nel mondo degli abiti da sposa, presenta sul suo sito internet l’iniziativa pensata per dare il proprio contributo alla lotta contro il COVID 19.

Certo non possono lavorare per trovare una cura ma, nel loro piccolo, possono senza dubbio portare un raggio di sole in questi momenti bui. Lo fanno preparando un regalo, un abito da sposa in dono a chi in questo momento sta lottando in prima linea e ha bisognosi di sapere che alla fine di tutto ciò, ci sarà un momento di gioia, la realizzazione del proprio sogno d’amore.

Ecco allora che per infermiere, dottoresse e tutte le donne del personale ospedaliero Pronovias prepara una collezione sposa apposita, una collezione sposa in regalo.

Pronovias regala l’abito da sposa a infermiere e dottoresse

Come spiegato dalla direttrice artistica di Pronovias Group, Alessandra Rinaudo, che ha personalmente curato la “The Heroes Collection“:

“È un onore per me poter mostrare il mio sostegno a tutte queste donne che fanno del loro meglio per superare questa pandemia e poter contribuire ad aumentare la consapevolezza della società su ciò che fanno. L’amore vincerà su tutto.”

Si tratta di una collezione appositamente studiata per l’iniziativa, i cui modelli verranno regalati dalla celebre griffe “alle eroine impegnate in prima linea nella lotta al COVID-19“: non solo dottoresse e infermiere dunque ma tutte le future spose che lavorano nell’ambito ospedaliero, quindi anche impiegate nei bar e nei servizi di pulizia degli ospedali di tutto il mondo.

Allo scopo di dimostrare tutto ciò la futura sposa dovrà presentare una documentazione comprovante la sua identità e collocazione lavorativa:

“Un documento d’identità e un altro che accrediti un impiego ospedaliero full-time che inizi al più tardi dal marzo 2020, ad esempio una busta paga. Fornisci anche un documento che confermi che il tuo matrimonio avrà luogo durante il 2020”

La documentazione in questione andrà presentata in sede di appuntamento: fissare un incontro è infatti obbligatorio per poter usufruire dell’iniziativa, e la scelta dovrà avvenire tra i modelli disponibili fino all’esaurimento delle scorte nei negozi Pronovias e Nicole selezionati.

Ma dove trovare questa collezione così speciale? Anche a questo risponde il sito Pronovias nella sezione dedicata all’iniziativa:

“Tutte le future spose dipendenti ospedaliere che hanno prestato assistenza in questa crisi possono beneficiare di un abito gratuito fino al 31 agosto 2020. THE HEROES COLLECTION sarà disponibile esclusivamente nei flagship store. Negozi Pronovias: Spagna (Barcellona, Madrid-Velázquez, Siviglia), Italia (Roma, Milano), Francia (Parigi, Lione, Marsiglia) Portogallo (Lisbona), Regno Unito (Londra), Stati Uniti (New York, Los Angeles, Miami, Houston) e Messico (Città del Messico). In tutti i negozi Nicole in Italia.”

La collezione sarà disponibile nei negozi selezionati non appena le autorità locali permetteranno di riaprire ma solo le future spose che ancora non hanno acquistato l’abito dei loro sogni.

Nell’offerta non sono inoltre incluse eventuali modifiche da apportare all’abito o gli accessori e ciascuna donna potrà acquistare uno e un solo abito.

L’offerta non si estende inoltre ai futuri sposi delle eroine del momento.

Non resta dunque che attendere tempi migliori e anche le donne che stanno più di tutte prestando il loro aiuto potranno realizzare il loro sogno d’amore, con un piccolo aiuto molto speciale.