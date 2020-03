Taylor Swift asfalta Kanye West: la verità sulla loro lite -VIDEO

Taylor Swift ha sempre detto la verità: non ha mai autorizzato Kanye West a pubblicare un pezzo contro di lei

Ricordate la famosa lite tra Taylor Swift e Kanye West?

Il rapper pubblicò una canzone, Famous, in cui attaccava duramente la giovane popstar americana. Lei rimase piuttosto spiazzata dai versi in questione, dichiarando pubblicamente di esserci rimasta male. Il marito di Kim Kardashian replicò affermando che la cantante sapeva ogni cosa, facendo pubblicare a sua moglie un estratto di una loro telefonata in cui la Swift era consapevole, e consenziente, all’uscita del pezzo. Beh, quella telefonata era un falso.

La registrazione era un semplice copia e incolla di varie parti e ora, a distanza di anni, è spuntata in rete la versione integrale. La cantante ha preferito non commentare la sua “vittoria”, affermando che preferisce parlare di cose più importanti, invitando i fan a donare per l’emergenza del coronavirus.