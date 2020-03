Fai da te | porta confetti per Comunione e Battesimo -VIDEO-

Dei graziosi porta confetti in feltro perfetti per la Prima Comunione o anche per un Battesimo. Un sacchettino fai da te semplice da realizzare ma di grande effetto.

Se cercate un’idea veloce, graziosa e soprattutto originale di confezionare i confetti in occasione di una Prima Comunione o anche un Battesimo, ecco come realizzarli con il feltro seguendo le indicazioni in un pratico video tutotorial.

Preparare bomboniere e sacchettini in casa, regalerà l’occasione di cimentarsi in un hobby creativo e anche di risparmiare nell’ottica della gestione economica della famiglia. L’effetto finale sarà bellissimo e potrete personalizzare i porta confetti con i colori e le decorazioni preferite. Sarà semplice e divertente confezionare questi sacchettini in feltro, un materiale versatile che potrà essere lavorato anche senza cucire.

Come realizzare i porta confetti in feltro per la Prima Comunione o per il Battesimo | il video tutorial

Per confezionare i porta confetti in feltro, avrete bisogno di:

feltro alto 3mm color panna

sagoma rotonda in cartoncino

matita

colla a caldo

forbici

pannolenci fantasia

nastrino di raso piccolo

fiori in feltro

decorazioni in legno

fiorellini

bottoni

fiocchi di raso

confetti

bustine per alimenti

Per prima cosa si dovrà ritagliare un tondo in feltro, seguendo una sagoma in cartoncino. Una volta ritagliato il todo, si dovranno praticare due tagli al centro di esso con le forbici, seguendo le indicazioni del video tutorial. Dopo aver fatto i tagli, si creerà una sorta di ‘passante‘ dove applicare la decorazione e incastrare i confetti.

Sulla parte anteriore del passante, si potrà applicare un fiocco in pannolenci stampato in diverse fantasie. Lo si potrà fare ritagliando un rettangolo di pannolenci e chiudendolo in centro con un fiocchetto di raso. Il fiocco andrà applicato sul passante con della colla a caldo.

Sul fiocco si potranno applicare diverse decorazioni, da fiori in feltro, cuori, e piccole applicazioni in legno, bottoni o fiorellini da bomboniera. La decorazione sarà personalizzata con i colori e gli elementi preferiti.

A questo punto si potranno confezionare i confetti in una bustina ad uso alimentare o nel classico veletto di tulle e si potranno incastrare nel retro del passante ricavato intagliando il tondo in feltro.

Il porta confetti è finito e pronto per essere donato ad amici e parenti in occasione di una cerimonia.

(Fonte: Luisa Antonioli)

