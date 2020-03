Coronavirus | Naomi Campbell ha elogiato Vincenzo De Luca con i suoi fan americani per il lavoro che sta facendo per contrastare l’emergenza sanitaria in Campania

L’Italia sta diventando un vero e proprio esempio nel resto del mondo su come affrontare l’emergenza sanitaria legata al coronavirus. Ma chi lo avrebbe mai immaginato che Naomi Campbell potesse condividere sui suoi profili social uno dei rappresentanti del nostro territorio per farne un esempio da seguire per tutto il popolo americano?

E invece sì, è successo. La Venere Nera ha postato sul suo profilo Instagram un video in cui Vincenzo De Luca parla alla popolazione campana, mostrando quella che la bella modella ha definito come la passione italiana.

Naomi Campbell ha condiviso Vincenzo De Luca su Instagram, lanciando uno specifico messaggio a tutti i cittadini a stelle e a strisce.

Naomi Campbell elogia il lavoro di De Luca per l’emergenza coronavirus

Naomi Campbell è uno dei volti più influenti, e famosi, del panorama americano ed ha scelto di utilizzare l’immagine di Vincenzo De Luca per gridare al suo fedele pubblico di restare al sicuro, stando nella propria abitazione. Soltanto così, infatti, come più volte è stato detto e ridetto, è possibile fermare il coronavirus.

La quarantena è in grado di offrire numerosi aspetti positivi, a parte quello di salvarsi la vita, ovviamente. La natura si sta riprendendo ciò che è suo, il pianeta sta tornando a respirare ancora una volta e questo è decisamente un aspetto più che positivo.

Naomi Campbell ha condiviso Vincenzo De Luca elogiando la passione che ci sta mettendo in questi giorni per salvare le vite dei suoi cittadini e spera che il popolo americano possa prendere esempio di ciò per mettersi al riparo e rispettare le regole che gli organi competenti hanno imposto loro di seguire, il famoso “modello italiano”.

“Il modello italiano”, tra l’altro, è stato leggermente modificato. Poche ore fa, infatti, Conte ha fatto un nuovo annuncio.