Pasqua fai da te | come realizzare un cuore alla lavanda -VIDEO-

Un grazioso cuore alla lavanda fai da te perfetto per la Pasqua. Una decorazione per la casa che potrà diventare un gradito dono molto originale.

Un bellissimo cuore alla lavanda, perfetto come decorazione pasquale ma anche per onorare la Primavera, la bellissima stagione che accoglierà tante giornate piene di sole, colori e profumi, proprio come quello del fiore della lavanda.

Un cuore profumato che potrà essere appeso in casa, ma che sarà perfetto per profumare i cassetti e gli armadi, con la fragranza più amata dalle casalinghe di ogni tempo, quello della lavanda. Scopriamo come realizzarlo seguendo tutte le indicazioni del video tutorial.

->>>POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Fai da te | gallina di Pasqua con un cuore -VIDEO-

Pasqua fai da te | come realizzare un cuore alla lavanda

Per realizzare il cuore di lavanda, avrete bisogno di:

feltro color lavanda

forbici

tulle

colla a caldo

passamaneria bianca

lavanda essiccata

nastrino di pizzo

nastrino di raso

fiorellino di lavanda artificiale

Sarà davvero semplice e divertente creare il cuore alla lavanda che potrà essere utilizzato come profuma ambiente o profuma biancheria. La prima cosa sarà quella di tagliare dal feltro color lavanda un due cuori. Il secondo lo si taglierà al centro utilizzando la sagoma di un cuore più piccolo. In questo modo il secondo cuore sarà una cornice.

Sempre sul secondo cuore, si applicherà con la colla a caldo un veletto di toulle, e lo si sagomerà intorno con le forbici. Poi si applicherà una passamaneria intorno al foro centrale del cuore e si uniranno i due cuori uno sopra all’altro con la colla a caldo, avendo cura di lasciare un’apertura per inserire la lavanda essiccata ed il fiocchetto di raso per appendere il cuore.

Sigillare il cuore con la colla a caldo e procedere con la decorazione finale applicando un piccolo fiore di lavanda artificiale e un fiocchetto ottenuto con un delicato nastro di pizzo bianco.

->>>POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Pasqua fai da te | uovo in feltro tridimensionale -VIDEO-