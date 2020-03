Harvey Weinstein isolato in carcere: positivo al coronavirus – VIDEO

Il produttore cinematografico Harvey Weinstein è positivo al coronavirus. Weinstein, che attualmente si trova rinchiuso al carcere di New York, secondo quanto riportato dalla rivista Daily Mail, dopo aver riscontrato i sintomi del virus sarebbe risultato positivo al tampone e sarebbe stato messo in isolamento per evitare il contagio con gli altri detenuti dell’Istituzione carceraria.

Secondo una fonte vicina alla rivista, il produttore sarebbe stato contagiato quando si trovava al carcere di Rikers Island, dove già altri detenuti sono risultati essere positivi al coronavirus. Al momento, però, non ci sono ulteriori informazioni relative alle sue condizioni di salute attuale.