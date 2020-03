Coronavirus | Come il COVID-19 reagisce ai cambiamenti climatici

In piena emergenza Coronavirus, dall’Università dello Utah hanno avviato una ricerca per capire l’adattamento del COVID-19 alle differenti condizioni climatiche.

Congetture a parte, hanno provato – politici e non – ad azzardare l’ipotesi: il Coronavirus andrà via con il caldo. Pochi caratteri compulsati velocemente su Twitter, presi di mira o ignorati, nel bel mezzo di un’emergenza che sta colpendo al cuore l’Europa e il mondo. Una pandemia inattesa che ha messo in ginocchio anche l’Italia, ma a resistere è la voglia di risposte.

Quindi, tra scienza e coscienza, la domanda resta: il COVID-19 con il caldo può sparire? Hanno provato a rispondere i fisici dell’Università dello Utah avviando una ricerca specifica che focalizza l’attenzione sulla possibile metamorfosi del Coronavirus con il cambio di stagione. Oggetto di analisi sono stati – e continuano ad essere – gli involucri esterni del COVID-19: nello specifico SARS-COV-2 può aiutare a capire la resistenza del virus all’umidità, al calore e ad altri cambiamenti ambientali.

Coronavirus, come cambia rispetto al clima e alle stagioni

Un articolo pubblicato su Live Science spiega come soddisfare determinati interrogativi possa essere rilevante anche, e soprattutto, per tracciare linee guida future in merito alla mappatura delle patologie che può comportare il contagio: i sintomi sono leggermente più gravi di quelli della polmonite interstiziale, ma non basta. Con l’arrivo del caldo, il virus presenterà modifiche? L’approfondimento giornalistico del portale d’informazione scientifica è molto chiaro: “Sappiamo che il Coronavirus si diffonde in modo simile al virus dell’influenza e sappiamo che in quest’ultimo caso le piccole goccioline di muco sospese nell’aria perdono infettività a livello virale perché le particelle perdono integrità strutturale”, puntualizza Saveez Saffarian, fisico dell’Università dello Utah.

In altre parole si sta cercando di studiare il modo in cui l’involucro del virus reagisce ai cambiamenti di calore e umidità: l’assunto primario è che i virus non riescono a fare nulla da soli, sono definiti “involucri con istruzioni genetiche all’interno”. Dunque l’obiettivo è quello di capire come si adattano i meccanismi delle varie cellule – durante il processo di replicazione – quando vengono invase dall’ospite Coronavirus. “Stiamo realizzando una copia fedele del rivestimento esterno del Coronavirus. L’idea è di capire cosa incide su questo virus, cosa lo abbatte e lo fa morire”, spiega Michael Vershinin, collega di Saffarian.

Tale indagine medico-scientifica è sovvenzionata dalla National Science Foundation. Eventuali risposte, ottenute da questo percorso di ricerca, potranno stabilire con maggiore certezza quanto il COVID-19 manterrà la propria stabilità in diverse condizioni. Informazione utile a determinare per quanto, ipoteticamente, dovremmo ancora attuare politiche di distanziamento sociale e isolamento.

