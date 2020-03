Test | Dove faresti una passeggiata in questo momento?

Guarda queste immagini e scegli quella che ti ispira di più per una passeggiata. La tua scelta indica cosa ti manca di più nella tua vita in questo momento.

Scegli un percorso e scopri cos’è la cosa che ti manca di più in questo particolare momento della tua vita.

Immagina di poter uscire fuori a fare una passeggiata, quale paesaggio della tua finestra ti invoglia di più a fare una bella camminata? Distese di acqua, alberi o natura incolta?

Ognuna di queste sei opzioni di percorso rivela molte cose molto importanti su di te!

Pensa attentamente prima di fornire la tua risposta. Una volta che sarai sicuro della tua scelta scorri verso il basso e leggi il profilo corrispondente che ti indicherà ciò di cui hai più bisogno nella tua vita in questo momento.

Sullo stesso argomento >>>> Test psicologico: dimmi in quale stagione preferisci la foresta e ti dirò chi sei

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Dimmi che percorso scegli e ti dirò cosa ti manca di più nella vita in questo momento

Se hai scelto …

Percorso 1 …

Se c’è una cosa che ti manca ora e che mai come adesso stai apprezzando è la libertà. Il percorso che vuoi seguire ti offre molti modi di vivere la libertà, a livello temporale e spaziale e ti fa venire l’acquolina in bocca solo ad immaginare i momenti felici, ricordi ed esperienze che potresti collezionare passeggiando in quel luogo così stimolante.

I limiti imposti in questo momento ti straziano. Sei una persona dallo spirito libero e quando ti senti intrappolato in una realtà che non ti piace, inizi a diventare ribelle. Ti piace goderti la tua vita sempre al meglio, con autenticità, libertà e pace.

Percorso 2 …

Sei il tipo di persona che ha bisogno di tranquillità sempre. Gli eventi che ti circondano sono inquietanti e destano preoccupazioni alle quali vorresti sfuggire. Inspirare a pieni polmoni boccate d’aria fresca godendo della bellezza disarmante di un mandorlo in fiore è quello che ci vorrebbe per ritrovare la tua pace interiore. Ami risolvere problemi nella tua vita personale o nel mondo in generale. Credi che la tua felicità sia concreta e tangibile solo quando può essere condivisa con il tuo entourage.

La pace è uno sforzo necessario per te stesso e per gli altri. Ciò di cui hai più bisogno nella tua vita è la tranquillità che regna quando il mondo diventa più leale ed uguale per tutti.

Percorso 3 …

Sei una persona che ha bisogno di intensità. Questo piattume che governa la tua vita quotidiana ti sta molto stretto. Se c’è una cosa che davvero ti spaventa è quella di vivere questa esperienza terrena senza senza aver collezionato esperienze speciali e trasformative. Fuggi da tutto ciò che è superficiale e insignificante: amicizie, relazioni e stili di vita.

Quello di cui hai più bisogno è il colore, l’emozione e la bellezza. La tua curiosità e il desiderio di imparare ti rende una persona sempre al passo coi tempi ed in grado di sviluppare continuamente la tua intelligenza. Quando riesci a vivere intensamente, la felicità ti scoppia dentro e provi più soddisfazione nella tua vita.

Percorso 4 …

Ciò di cui hai più bisogno nella tua vita è il movimento. Questi ultimi tempi l’apatia ti sta affliggendo. Dentro di te senti il desiderio di uscire, camminare, conoscere il mondo, di scoprire nuove realtà e nuove persone completamente diverse da te. Ti manca di poter sperimentare tutto ciò che la vita ha da offrire.

Restare confinato nello stesso posto, nella stessa casa, ma anche a fare lo stesso lavoro per anni è una realtà che ti spaventa. Odi dover restare in una zona di comfort. Ciò che ti motiva maggiormente è l’incertezza, le sfide. Il tuo percorso ideale è quello che ti porta costantemente nuove emozioni.

Percorso 5 …

Sei una persona che in questo momento ha bisogno di ritrovare la sua strada, la sua dimensione. Negli ultimi tempi hai vissuto delle situazioni che ti hanno fatto perdere la connessione con te stesso e la tua tranquillità interiore.

La vita in questo particolare momento è già molto difficile per cui ti stai liberando di tutto ciò che potrebbe renderla ancora più difficile e che potrebbero intrappolarti in una spirale di negatività.

Percorso 6 …

In questo momento senti che ti manca e scarseggia la vera motivazione. Guardandoti intorno noti che gli altri sembrano aver messo il pilota automatico e riescono ad affrontare la vita e tutte le difficoltà per inerzia non con amore e passione, d’altra parte in questo momento siamo obbligati a mantenere un certo comportamento.

E proprio in questo contesto senti il desiderio di andare oltre, di riprendere a vivere una vita in cui fai le cose per i piacere di farle, perché ti rendono felice e hanno un significato. Senti il bisogno di creare relazioni profonde e autentiche e guidare i tuoi passi, di sentirti di nuovo orgoglioso e fiducioso e di tornare a riempire la tua vita di bei ricordi.

Ti potrebbe interessare anche >>>> Test psicologico | Scegli un albero e scopri i tuoi punti di forza

Scopri tutti i nostri test nella sezione Test impara a conoscere meglio te stesso e rendi migliore le tue relazioni con gli altri.