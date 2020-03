I segni zodiacali che spendono troppo online

Scopri quali sono i segni dello zodiaco che tendono a spendere molti soldi online e quali riescono a non farsi tentare.

Di questi tempi, fare acquisti online è sempre più frequente. Si tratta di un modo semplice per avere ciò che si desidera senza doverlo cercare, è immediato e si può fare nei tempi morti e in tanti casi aiuta persino a risparmiare. Comprare online, che si tratti di oggetti che servono o di puro e semplice shopping è un’attività sempre più diffusa e che tende a coinvolgere tutti in modo diverso.

Poter acquistare con un semplice click, d’altro canto, può diventare un gesto quasi compulsivo e di conseguenza pericoloso per chi non ha la giusta dose di fermezza per fermarsi prima di esagerare.

Un problema che viene vissuto in modo diverso anche in base all’influenza che le stelle hanno su ognuno di noi. Per questo motivo, dopo aver visto quali sono i segni dello zodiaco più invidiosi e come ogni segno combatte la solitudine emotiva, oggi scopriremo quali sono i segni dello zodiaco che tendono a spendere molti soldi online e quali, invece, riescono a fare acquisti moderati. Trattandosi di un modo di fare che coinvolge anche la parte istintiva di ognuno di noi, il consigli è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente in modo da avere un’idea più chiara dell’entità del problema.

Acquisti online: quanto spendono i segni dello zodiaco

Ariete – Quelli che spendono troppo

I nati sotto il segno dell’Ariete sono tra i segni più spendaccioni dello zodiaco. E, quando si trovano a fare acquisti sul web, tendono persino a peggiorare. Bisognosi di gratificarsi di continuo con auto regali, non si fanno mai problemi nel concedersi tutto ciò che gli piace. E anche se ciò li porta, ovviamente, a rischiare di finire con il conto a zero, non si preoccupano della cosa fin quando non si trovano a dover affrontare il problema. Particolarmente sensibili a sconti e promozioni, rischiano seriamente di rimanere a secco praticamente ad ogni accesso online. Motivo per cui farebbero bene ad usare una carta ricaricabile da rifornire ogni mese al fine di fermarsi quando il credito si esaurisce.

Toro – Quelli che si rivelano piuttosto cauti

Sebbene ogni tanto non gli dispiaccia l’idea di fare acquisti sul web, i nativi del Toro sono abbastanza tradizionali da preferire il sano shopping in città. Questo li aiuta ad avere un maggior controllo sulle spese e a rendersi conto di quanti soldi spendono di giorno in giorno. Certo, ogni tanto anche loro cedono alla tentazione di fare acquisti veloci sul web ma anche in quel caso riescono a moderarsi abbastanza bene. Dopotutto si tratta di uno dei segni più ponderati dello zodiaco. Particolare che li aiuta sicuramente nella gestione delle finanze. C’è da dire, però, che hanno un punto debole che è quello delle persone che amano. Se decidono di far felice qualcuno sono in grado di spendere in un colpo solo tutto quello che hanno risparmiato in un mese.

Gemelli – Quelli che sanno trattenersi

Sebbene i nati sotto il segno dei Gemelli si divertano a girare sul web in cerca di affari, sanno tenersi alla larga da acquisti impulsivi, scegliendo di cedere alla tentazione davvero di rado. A meno di non essere in un momento delicato e nel quale necessitano di particolari coccole per sentirsi meglio, in genere preferiscono limitarsi a guardare e pensare a lungo prima di procedere all’acquisto. In parte lo fanno per trovare l’offerta migliore e ciò li aiuta a ragionare abbastanza a lungo da capire se una cosa gli serve davvero o se, invece, possono farne a meno. Detto ciò, quando escono risultano stranamente più di manica larga, sebbene sempre con un autocontrollo che da loro non ci si aspetterebbe affatto.

Cancro – Quelli poco responsabili

I nativi del Cancro non hanno un gran senso delle finanze e quando si trovano a navigare sul web, tendono a percepire tutto ciò che comprano quasi come un gioco. Pur sapendo di pagare le cose che acquistano si sorprendono sempre alla vista di quanto hanno speso. Ciò dipende dal loro essere impulsivi e poco razionali, cosa che li porta a comprare qualcosa più perché gli piace che per effettivo bisogno. Non è raro, infatti, che si trovino a fare dei resi di acquisti dei quali si sono pentiti o che finiscano con il riciclare sotto forma di regali, le cose che una volta arrivate a casa non corrispondono alle loro aspettative. Si tratta sicuramente di persone poco responsabili con gli acquisti e che, di conseguenza, dovrebbero imparare a darsi qualche regola in più, al fine di non rischiare di ritrovarsi con il conto in rosso.

Leone – Quelli che spendono tanto

I nati sotto il segno del Leone hanno bisogno di spendere per sentirsi gratificati. Ciò dipende dal fatto che ai loro occhi chi può permettersi di farlo è una persona di successo. A questo si unisce anche un bisogno costante di regalarsi abiti o oggetti che possono aiutarli a farli apparire meglio del solito. Se si trovano a fare acquisti online, cedono quindi molto facilmente al bisogno di comprare cose sempre nuove. E fanno il tutto senza sentirsi in colpa visto che partono con la consapevolezza di agire solo per apparire meglio sul lavoro, piacere al partner o farsi qualche coccola. Per fortuna sono anche abbastanza furbi da stringere un po’ la cinghia quando capiscono di aver esagerato. Detto ciò, restano comunque tra i segni che online tendono a spendere di più.

Vergine – Quelli che spendono poco

I nativi della Vergine sono troppo razionali per cedere facilmente alle tentazioni del web e prima di fare un acquisto, in genere, preferiscono ragionarci sopra. Se si rendono conto di avere delle buone finanze, però, possono arrivare a fare anche acquisti evitabili e tutto solo per gratificarsi e dimostrare a se stessi e agli altri di essere in grado di mantenere a se stessi. Per fortuna hanno un buon modo di auto gestirsi e ciò li porta a non esagerare quasi mai. L’unica eccezione è data dai momenti in cui si sentono particolarmente giù. In simili circostanze, infatti, possono arrivare a concedersi qualcosa di più rispetto al loro solito e tutto al solo scopo di tirarsi su di morale.

