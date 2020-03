Corri a mettere in dispensa tutti gli alimenti drenanti e disintossicanti del mese di Marzo, abbiamo 3 ricette pronte per te facili da preparare a base di cous cous, asparagi e lime. Scoprile subito!

Un tantino appesantite? Niente panico! Qui avrete a disposizione 3 consigli culinari da sperimentare per disintossicarvi un pò, alleviare gonfiori e sentirvi meglio in pochissimi giorni. I super cibi snellenti del mese di Marzo, 3 ricette drenanti.

Ecco a voi i cibi snellenti del mese di marzo | Couscous di riso e mais con verdure e gamberetti

3 cibi snellenti! Iniziamo con un piatto un pochino insolito stiamo parlando del couscous. Viene infatti prodotto con i chicchi del riso e del mais che vengono successivamente macinati e precotti come accade per la semola di grano. Il couscous è senza glutine ed è indicato per tutte coloro che combattono contro pancia gonfia e assumono dei diuretici non naturali. Beh c’è una buona notizia: il couscous e anche dietetico!

Il riso contrasta i gonfiori addominali, assorbendo i gas che si formano in quest’area del corpo. Il mais invece è caratterizzato dalla presenza di betacarotene antiossidante e di sostanze altamente diuretiche che riescono a contrastare la ritenzione idrica.

Il couscous si può impiegare in cucina in molteplici modi. L’idea più deliziosa è quella di abbinarlo a verdure di ogni tipo. Per avere un piatto ancor più equilibrato e nutriente è possibile abbinarlo, oltre che alle verdure, ad un alimento proteico come il pesce, i legumi, il pollo e, impreziosirlo con moltissime spezie come lo zenzero, la curcuma, il curry e tantissime altre erbe aromatiche a piacere.

Arriviamo dunque alla preparazione del nostro piatto forte, il couscous con gamberetti e verdure.

Ingredienti (per 2 persone)

120 g di couscous di riso e mais, 200 g di gamberetti già puliti, 100 g di piselli, 100 g di carote, una cipolla piccola, un cucchiaio di olio extra vergine di oliva, due cucchiaini di curry e sale quanto basta.

Preparazione

Prendete una padella e fate appassire la piccola cipolla con il curry, successivamente aggiungete i piselli. Scolate e unite, al composto in padella, carote e un pizzico di sale. Fate cuocere per 10 minuti circa. Mettete le verdure in un altro recipiente e nella stessa padella del primo condimento fate cuocere i gamberetti per 5 minuti circa. Versate il couscous in una ciotola e aggiungete 120 ml di acqua calda. Dopo 5 minuti il vostro couscous sarà pronto da portare in tavola mescolato con verdure e gamberetti.

La preziosità degli asparagi

Gli asparagi rappresentano la chicca della primavera e sono indicati anche per chi è a dieta poiché fanno dimagrire. L’asparago possiede proprietà disintossicanti, diuretiche e rimineralizzanti. Questo ortaggio possiede inoltre ben altre proprietà come quella antinfiammatoria, ed è utile per contrastare l’azione negativa del grasso addominale. Questo grasso produce infatti sostanze che infiammano il cuore e gli organi circostanti e rendono molto più difficile il dimagrimento.

L’asparago è indicato in una dieta poiché l’organismo usa le calorie fornite dagli asparagi per la digestione. Possono combattere la ritenzione idrica e quindi anche stati di cellulite ostinata. Si può scegliere di mangiare gli asparagi anche surgelati ma il periodo primaverile è quello più adatto per mangiarli freschi. Si possono lessare e quindi anche cuocere al vapore oppure passare in padella o nel forno. Un abbinamento top che vede protagonista l’asparago è l’ accoppiamento asparagi-salmone, un piatto che può essere cucinato al forno. Inoltre, possiamo cucinare gli asparagi per la preparazione di risotti o torte salate.

Qui vi suggeriremo oggi un piatto facilissimo e dietetico, si tratta degli asparagi saltati in padella. Questo piatto si può completare con due uova sode e 50 g di pane integrale.

Ingredienti (per 2 persone)

100 g di asparagi, un cucchiaio di olio extravergine di oliva, uno spicchio d’aglio, sale e pepe nero quanto basta.

Preparazione

Lavate gli asparagi, rimuovete la parte bianca del gambo, raschiateli con un coltello, poi legateli in un mazzo e pareggiate i gambi. A degli asparagi per 20 minuti, mettendoli in una pentola abbastanza stretta. Tagliate poi i primi due 3 cm di punta e tagliate il gambo a fettine di mezzo centimetro. Fate rosolare in una padella l’aglio con un filo di olio evo. Buttate gli asparagi in padella regolando di sale e pepe per Ching quei minuti. Pronti da servireFate rosolare in una padella l’aglio con un filo di olio evo. Buttate gli asparagi in padella regolando di sale e pepe per 5 minuti. Pronti da servire!

Crema al lime | Ricetta velocissima

Il succo di lime è antiossidante, depurativo e può combattere la cellulite. Questo agrume è noto per la sua ricchezza di vitamina C e potassio. Riesce a contrastare l’eccesso di radicali liberi, questi infatti rallentano il metabolismo e facilitano il sovrappeso. Il potassio riesce a combattere ritenzione e cellulite sostenendo anche il lavoro muscolare. In genere viene utilizzato il succo anche se la buccia è tranquillamente commestibile purché il frutto sia biologico. La buccia è un’ottima fonte di polifenoli che, come anche la vitamina C, possono prevenire l’invecchiamento e aiutano a consumare le calorie.

Ingredienti (per 4 persone)

2 lime biologici, 300 g di yogurt greco, un cucchiaio di zucchero integrale di canna, mezzo cucchiaino di stella via, un albume montato a neve.

Preparazione

Spremete i due lime e mettete il succo filtrato in una terrina. Unite al succo lo zucchero la stevia e lo yogurt e lavorate con delle fruste da cucina. Otterrete così una crema. Unite successivamente l’albume montato a neve precedentemente. Prendete quattro bicchierini di vetro e spolverizzarteli con una buccia di lime grattugiata. Riponete in ogni bicchierino la crema preparata e servite.

Queste sono solo tre degli alimenti che dovrebbero essere presenti nella vostra dieta. Ne potrete trarre beneficio dopo pochissimo tempo. E allora cosa aspettate iniziate a introdurre queste semplici ricettine nel vostro menù settimanale?