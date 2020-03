Scopriamo insieme quali sono le caratteristiche del segno zodiacale del mese: l’Ariete.

Il 20 Marzo si entra ufficialmente nel mese dell’Ariete che è anche il primo segno zodiacale dello zodiaco. Scopriamo quindi quali sono le caratteristiche principali di chi è nato sotto questo segno e quali sono le curiosità che li riguardano.

Scheda dell’Ariete

Periodo: dal 20 Marzo al 20 Aprile

Pianeta dominante: Marte

Colore del segno: Rosso vivo

Pietra porta fortuna: Diaspro rosso

Fiore indicato: La lavanda

Tutto sul segno zodiacale dell’Ariete

Quello dell’Ariete è il primo segno dello zodiaco che arriva dopo la chiusura data dal segno dei Pesci e immediatamente prima del segno zodiacale del Toro. Si tratta di un segno estremamente vitale in quanto colui che apre il nuovo cerchio. Ciò rende i nativi del segno piuttosto aperti alle novità e poco inclini a tutto ciò che è statico o che “minaccia” di durare per sempre.

Il segno dell’Ariete in generale

Le nate sotto il segno dell’Ariete sono solitamente persone ricche di vitalità e di entusiasmo per la vita. Allegre, spensierate e sempre pronte a vivere emozioni nuove, tendono a preferire l’azione a tutto il resto. Ciò le porta ad essere più fisiche e meno cerebrali e a spingersi sempre un passo avanti rispetto al giorno prima. Spigliate e socievoli, sono particolarmente egocentriche e amano il pensiero di essere notate dagli altri. Motivo per cui fanno sempre di tutto per mettersi in mostra e per attirare l’attenzione, sia in positivo che in negativo.

Dirette con gli altri, non si fanno grandi problemi nel dire ciò che pensano. E ciò le porta spesso e volentieri ad urtare i sentimenti di chi gli è vicino. Una cosa che quasi non notano e della quale, in ogni caso, non si preoccupano più di tanto. Detto ciò, sanno essere di buona compagnia, amano chiacchierare e tendono sempre a mostrare curiosità per la vita di chi le circonda. Spesso mancanti di tatto, sanno compensare questo difetto con un modo di fare spigliato che tende a mettere tutti a proprio agio e, sopratutto, di buon umore.

Purtroppo, per via del loro modo di fare, a volte possono essere fraintese e finire con l’urtare le persone più sensibili che potrebbero risentirsi per i loro modi di fare. Per fortuna, la maggior parte delle volte riescono comunque a risolvere il problema trovando un punto d’incontro e, quando ciò non avviene, non si fanno molti problemi ignorando del tutto la questione e facendo ciò che riesce meglio, andare avanti.

Lavoro, successo e relazioni professionali

Per le native dell’Ariete, il lavoro è un argomento un po’ controverso. Se da un lato mirano a far carriera e ad affermarsi, dall’altro non amano l’idea di dover lavorare troppo a lungo su questo. Ciò nonostante, quando ritengono che ne valga la pena, sanno impegnarsi quanto basta per raggiungere i loro obiettivi.

Come colleghe sono allegre e simpatiche ma non sempre affidabili. Prima di tutto, infatti, metteranno sempre se stesse e se ciò significa scavalcare qualcuno, non sono tipe da farsi grandi problemi a riguardo. Per loro, la crescita professionale è una sorta di battaglia sul campo e per essa sono pronte a sfoderare ogni arma possibile. Farlo le aiuta anche a sentirsi più motivate e a lottare con maggior entusiasmo. Una vita lavorativa piatta, infatti, finirebbe con l’annoiarle.

Buone leader, sanno sempre come impartire ordini. A volte, però, possono risultare poco comprensive con chi ha a che fare con loro. Ciò le porta a dei contrasti che se non risolti in tempi brevi rischiano di diventare fonte di tensioni. Cosa che peggiora quando si lasciano andare al voler controllare a tutti i costi la situazione.

Estremamente portate per lo sport, se lo rendono un’attività vera e propria sanno dare il massimo senza sentire la fatica. Ciò dipende dal loro essere altamente competitive ed amanti di tutto ciò che comprende l’azione. Si tratta quindi di un ramo ben preciso nel quale risultano così portate da non avere praticamente rivali.

Relazioni interpersonali e sentimenti

Nelle relazioni, le nate sotto il segno dell’Ariete, risultano spigliate e socievoli al punto da poter stringere amicizia con chiunque incroci il loro cammino. Allegre e comunicative sono cercate da tutto perché quando vogliono riescono ad essere l’anima della festa. Indipendenti al punto giusto, pretendono la loro dose di libertà. Cosa che tendono a lasciare anche agli altri anche se in certe relazioni possono mostrarsi più possessive che in altre.

In amicizia tendono ad essere più rilassate, finendo con il concedersi più libertà d’azione e dando così qualcosa in più a chi stringe con loro un rapporto duraturo. Buone amiche, sanno ascoltare e dare consigli ma sempre con dei limiti dati dal dover essere per lo più al centro dell’attenzione. Per questo motivo non sono esattamente predisposte a coltivare rapporti di lunga data ai quali preferiscono tante volte amicizie sempre nuove ed in linea con il mood del momento.

In amore, hanno un modo di agire particolarmente complesso. Se da un lato sognano il grande amore, dall’altro tendono a fuggire ogni qual volta una storia tende a farsi seria. Ciò dipende dalla loro natura di persone libere e del tutto contrarie a regole da seguire, fossero anche quelle indispensabili per portare avanti una storia d’amore.

A volte tendono a tradire anche se innamorate e ciò può dipendere proprio dal loro bisogno di rivendicare una forma di libertà che temono sempre di poter perdere se innamorate.

A parte questo non hanno grossi problemi nel flirtare con gli altri e sanno rivelarsi ottime conquistatrici, a patto che la persona dall’altra parte desti abbastanza il loro interesse.

Sebbene, come già detto, possano arrivare a tradire, non sono solite perdonare il tradimento e da un eventuale partner pretendono amore assoluto ed attenzioni costanti senza le quali finirebbero con il voltarsi dall’altra parte ancor prima che l’altro se ne renda conto.