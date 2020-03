Morto il giornalista Gianni Mura: stroncato da un infarto – VIDEO

E’ morto il giornalista Gianni Mura, stroncato da un infarto all’età di 74 anni. Il mondo del giornalismo e dello sport sono in lutto

E’ recentemente scomparso, come rivelato da La Repubblica, il giornalista e cronista, storico è il suo lavoro svolto per le Olimpiadi e i Mondiali di Calcio, Gianni Mura.

Mura, come riportato dal portale web, è scomparso all’età di 74 anni a causa di un infarto, tingendo di nero il mondo dello sport nostrano.

Gad Lerner, sul suo profilo Twitter, ha voluto dare un ultimo saluto a Gianni Mura, commentando, forse con un pizzico di ironia, come il cronista sia scomparso per un infarto e non perché vittima del coronavirus. “Se, come si legge, te se ne sei andato per un coccolone cardiaco, non ti sei arreso al COVID 19”.