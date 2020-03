Coronavirus | Barbara Palombelli ha fatto uno scivolone a Stasera Italia sul numero di contagiati al sud Italia

Barbara Palombelli è una delle conduttrici più amate del piccolo schermo. O almeno lo era fino a ieri, prima che una sua frase facesse scatenare l’idea del pubblico del piccolo schermo. Che cosa è successo?

La conduttrice di Forum, ieri era in diretta con il suo programma Stasera Italia, offrendo ai telespettatori un servizio di informazione relativo all’emergenza del coronavirus che stiamo tutti vivendo, fin qui nulla di male, anzi. Peccato che mentre fosse in collegamento con suo ospite, la conduttrice si è domandata, e ha chiesto, come mai il maggior numero di persone positive al virus si trovasse al nord Italia e non fosse distribuito in “maniera equa”.

Barbara ha iniziato a fornire delle possibili spiegazioni. Spiegazioni che non sono piaciute a pubblico del piccolo schermo che ha trovato di pessimo gusto lo scivolone di Barbara Palombelli sul coronavirus al sud Italia.

Barbara Palombelli a Stasera Italia: scivolone sul sud e il coronavirus

Barbara Palombelli ha ipotizzato che al nord Italia ci sia un maggior numero di persone contagiate, quando le nuove misure di contenimento del coronavirus sono previste per tutta Italia, perché lì le persone sono più ligie e vanno a lavoro.

“Secondo le statistiche, il 90% delle persone decedute proviene dal nord Italia” ha esordito Barbara Palombelli a Stasera Italia. “Cosa ci può essere stato di diverso?” si è chiesta la conduttrice. “Magari i comportamenti” ha proseguito con la sua riflessione. “Persone più ligie che vanno a lavorare” ha concluso, scatenando l’ira del pubblico del piccolo schermo, che indignato pretende le scuse della conduttrice per aver affermato che la popolazione del sud Italia è poco propensa al lavoro.

A @StaseraItalia Barbara Palombelli ha capito tutto. L’epidemia è esplosa principalmente al nord perché lì le persone sono più ligie e vanno tutte a lavorare. L’ha detto davvero.

Quando li senti parlare ti rendi conto che Lombroso, al loro confronto,

era un pivello. pic.twitter.com/Mkk4sHwXzB — Maurizio Zaccone (@maurizaccone) March 20, 2020

Barbara Palombelli sul coronavirus, tra l’altro a Roma sono stati inseriti nuovi posti di blocco, ha fatto uno scivolone che il pubblico non immaginava lontanamente potesse provenire da lei, vista l’intelligenza e la classe che ha sempre dimostrato possedere.