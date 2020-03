Come i segni zodiacali combattono la solitudine emotiva

Astrologia: Scopri il modo in cui i segni dello zodiaco affrontano la solitudine emotiva.

Ci sono diversi modi per sentirsi soli e tra questi uno dei più importanti è quello legato alle emozioni. Si tratta di quella sensazione di solitudine che si avverte anche in mezzo alla gente, con il proprio compagno o tra amici. Una sensazione che può nascere per via di diversi fattori come un senso di incomprensione, la vicinanza di persone sbagliate o troppo diverse, etc… Ognuno di noi avrà sperimentato almeno una volta una simile condizione, cercando di combatterla a suo modo e scoprendo in se risorse del tutto nuove.

Il modo di reagire a questo tipo di solitudine può infatti cambiare da persona a persona e, tra le altre cose, dipende anche dall’influenza che le stelle hanno su ognuno di noi. Oggi quindi, dopo aver visto quali sono i segni zodiacali più invidiosi e quanto sono confusi in amore i vari segni dello zodiaco, scopriremo il modo di combattere la solitudine emotiva di ogni segno zodiacale. Trattandosi di un aspetto legato anche e sopratutto al modo di sentire, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente. In questo modo si potrà contare infatti su un’analisi certamente più completa.

Ecco come i segni dello zodiaco affrontano la solitudine emotiva

Ariete – Facendosi forza

I nati sotto il segno dell’Ariete non amano sentirsi vulnerabili e quando succede fanno di tutto per porvi rimedio. Per loro, provare emozioni come la solitudine è qualcosa di pericoloso ed in grado di fargli perdere la giusta concentrazione sugli aspetti importanti della loro vita. Per questo motivo, se gli capita di sentirsi soli da un punto di vista emotivo cercheranno sempre e comunque di reagire. E. per farlo, sono pronti anche ad andare avanti a tentativi. Sicuramente una delle prime cose che fanno è quella di ricordarsi di quanto bastano a se stessi, pensando alle mille qualità che si riconoscono normalmente e puntando su come migliorare la propria vita. Subito dopo cercheranno di circondarsi di persone nuove, cercando di trovarne di più adatte. In ogni caso non si perdono mai d’animo, facendosi forza e lottando giorno per giorno contro le loro stesse emozioni. Un aspetto che ha in se del positivo ma che, sicuramente, andrebbe bilanciato. A volte, infatti, fermarsi a riflettere sull’origine del proprio disagio può essere un modo per capirne l’esatta natura e trovarvi la soluzione più adeguata.

Toro – Dandosi un obiettivo

I nativi del Toro si conoscono abbastanza bene da capire che quando si sentono emotivamente soli, hanno bisogno di fermarsi e cambiare strada. Per evitare di prolungare questa spiacevole sensazione, sono quindi pronti ad apportare dei cambiamenti nella propria vita. Tra questi, i più importanti riguardano gli amici che sono pronti a mettere da parte almeno fin quando non si renderanno conto di aver risolto il problema. Decisi più che mai ad agire su se stessi per sopperire ad ogni problema, cercano quindi di crearsi nuovi obiettivi. In questo modo mirano a tenersi occupati con cose diverse, conoscere gente nuove ed avere la mente sempre rivolta a qualcosa di costruttivo che impedisca loro di provare quel senso di vuoto che tanto odiano. Si tratta di un espediente che riescono a far proprio al punto da renderlo vincente e che, il più delle vole, li aiuta a comprendere l’origine del problema in modo da risolverlo relativamente in fretta e tutto senza ovviamente smettere di lavorare al loro nuovo obiettivo.

Gemelli – Circondandosi di gente

I nati sotto il segno dei Gemelli non amano la sensazione di sentirsi soli tra la gente. Per loro la compagnia degli altri è uno degli aspetti più importanti della vita. Scoprire che questa non basta a dargli la giusta serenità li porta quindi a sentirsi in qualche modo sbagliato. La loro prima reazione sarà quindi quella di circondarsi di più gente possibile al fine di trovarne di giusta per la loro esigenza del momento. Fatto ciò, iniziano ad interrogarsi sul perché delle emozioni che provano e su come porvi rimedio. Non è da escludere che tra le altre cose non arrivino anche a parlarne con gli altri, in modo da cogliere nuovi punti di vista sul problema. Di certo non restano fermi ma sono pronti ad attivarsi più che possono al fine di tornare a sentire il calore della vicinanza altrui. Un calore senza il quale non riescono a sentirsi felici.

Potrebbe interessarti anche -> I segni zodiacali che fanno fatica a chiedere scusa

Cancro – Avvicinandosi a chi sentono meno distante

I nativi del Cancro detestano la sensazione di solitudine e ciò vale sia per quella fisica che per quella emotiva. Quando si trovano a provare quest’ultima, tendono infatti a deprimersi e a pensare di avere qualcosa che non va o di essere circondati da persone che mancano di empatia nei loro confronti. La loro reazione è quindi quella di cercare conforto nelle persone che tra tutti reputano meno distante. In genere tendono a sceglierne una in particolare, alla quale si avvicinano in modo totale, cercandone il giusto conforto al punto da sembrare quasi che lo pretendano. Per loro si tratta infatti di una situazione così difficile da non riuscire a ragionare lucidamente. Ciò può portarli, quindi, a risultare pesanti o fastidiosi e quando avviene, come ovvio che sia, la loro tristezza in proposito non può che aumentare. Per fortuna, hanno un’estrema capacità di tentare e ritentare e ciò, alla lunga, li porta a trovare la persona in grado di sopperire alla loro mancanza.

Leone – Chiedendo maggiori attenzioni

I nati sotto il segno del Leone sono particolarmente sinceri con se stessi. Sono quindi in grado di capire come si sentono e cosa li porta a sentirsi soli tra la gente. Quando ciò si verifica non si fanno grossi problemi e si limitano semplicemente ad esternare il loro bisogno, chiedendo maggiori attenzioni. In genere sono molto bravi a circondarsi di persone in grado di dargli il giusto supporto qualora servisse. Il più delle volte, quindi, non avranno grossi problemi nel risolvere rapidamente il loro senso di vuoto. Dopotutto si tratta di persone alle quali basta ricevere attenzioni e riconoscimenti per sentirsi bene e vivere una vita piena. Motivo per cui il loro modo di agire si rivela abbastanza funzionale ed è quasi sempre in grado di risolvere il problema ancor prima che diventi grande.

Vergine – Concentrandosi su se stessi

Quando si sentono soli da un punto di vista emotivo, i nativi della Vergine tendono a deprimersi prendendo la cosa sul personale. Incapaci di gestire le emozioni che provano tendono a chiudersi in se stessi, limitando al massimo il contatto con gli altri. In questo periodo di isolamento scelgono quindi di mettere se stessi al centro di tutto. Lo fanno impegnandosi di più sul lavoro, iniziando a frequentare corsi interessanti o prendendosi cura del proprio aspetto fisico. Ogni loro mossa è volta a farli sentire costantemente occupati e ad impedirgli di pensare o di sentire la mancanza degli altri. Si tratta di un modo di fare sicuramente rischioso e che può portarli ad accrescere la sensazione di solitudine. A causa del loro modo di prendere le cose, però, è anche l’unico che conoscono e a volte, anche se con difficoltà, riescono a superare la cosa con relativa velocità, tornando così alla solita vita, seppur un po’ più provati e diffidenti nei confronti del mondo esterno.

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Per scoprire come sconfiggono la solitudine emotiva gli altri sei segni dello zodiaco, clicca su successivo.