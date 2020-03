Pechino Express | Vera Gemma, recentemente intervistata dal settimanale Vero, ha sbottato dopo l’eliminazione di ieri sera

Vera Gemma, in coppia con Gennaro Lillio nei Sopravvissuti, è stata eliminata durante l’ultima puntata in onda di Pechino Express. La figlia d’arte, recentemente intervistata dal settimanale Vero, ci ha tenuto a chiarire che non è assolutamente lei la cattiva di quest’edizione dell’adventure game di Rai 2 condotto da Costantino Della Gherardesca.

“Dopo la messa in onda del programma sono passata io come la più cattiva del cast di quest’anno” ha esordito Vera Gemma dopo l’eliminazione da Pechino Express. “Invece non è così” ha subito chiarito. “Sono semplicemente stata la più onesta” ha concluso.

Vera Gemma critica i concorrenti di Pechino Express: “Troppo buonisti!”

Vera Gemma, che durante il corso di quest’edizione ha bruscamente litigato con Soleil Sorge, ha anche commentato l’atteggiamento assunto dagli altri concorrenti di Pechino Express. La figlia d’arte non ci è andata giù leggera e ha definito la maggior parte dei concorrenti come buonisti.

“La maggior parte dei concorrenti ha assunto un atteggiamento buonista” ha esordito Vera. “Non sopporto quando accade. Non sono stati autentici” ha proseguito. “Non facevano altro che aiutarsi a vicenda, volevano soltanto tenersi buoni gli altri al fine di evitare l’eliminazione” ha concluso, facendo ovviamente riferimento a quanto accaduto durante la puntata di ieri sera dove Soleil Sorge e sua madre si sono salvate perché hanno offerto il loro aiuto a Le Collegiali, che avevano il portare di scegliere quale delle due squadre arrivate per ultime dover eliminare.

Non è di certo un mistero che i rapporti tra Vera Gemma di Pechino Express e Soleil Sorge, tra l’altro di recente lei e sua madre hanno attaccato il padrone di casa Costantino Della Gherardesca, non siano dei migliori e dopo l’episodio di ieri le cose tra loro non sembrano affatto migliorare.

Durante il corso dell’intervista, Vera ci ha anche tenuto a scusarsi con il suo compagno di viaggio Gennaro Lillio, con cui ha sfogato tutto lo stress accumulato durante la gara.