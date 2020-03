La Ferrari ha annunciato di voler dare il proprio contributo nella la lotta contro il Coronavirus.

In questo periodo di grande difficoltà, sono molte le aziende che stanno offrendo il loro contributo nella lotta contro il Coronavirus. Dopo la Fiat che ha promesso di far costruire 150 respiratori a settimana, anche la Ferrari è scesa in campo, dando la propria disponibilità per la costruzione di ventilatori polmonari e respiratori. Si tratta di un progetto ancora al vaglio ma il cui obiettivo è quello di produrre circa 300 esemplari a settimana.

Guarda il video per saperne di più.