Pomeriggio 5 | Il Dottor Puro dello Spallanzani ha risposto alle domande del pubblico di Barbara d’Urso sul coronavirus

Barbara d’Urso, durante il corso della diretta di Pomeriggio 5, ha ospitato in collegamento il Dottor Puro, specialista dello Spallanzani di Roma.

Il medico si è prestato a rispondere alle domande del pubblico di canale 5 sul coronavirus, sfatando alcuni miti e chiarendo molti dubbi dei telespettatori.

Barbara d’Urso ha chiesto al suo ospite quali sono le “tempistiche” di contrazione del virus. Ovvero: ad esempio se una persona con cui si è stati a contatto fino a qualche giorno prima, scopre di essere positiva al virus, come si fa a sapere se c’è un possibile rischio di contagio?

Il Dottor Puro ha rivelato che il virus è in grado di contagiare se non si rispettano le giuste distanze di sicurezza, che ha indicato approssimativamente con due metri. Inoltre, per quanto riguarda le tempistiche, ha indicato un tempo di contatto con la persona contagiata superiore ad un quarto ora. Ovviamente questa è una risposta da pressi medica, in quanto potrebbero verificarsi anche casi differenti.

La conduttrice partenopea ha chiesto anche cosa fare se si sospetta di essere positivi al virus. Il medico ha chiarito che non bisogna assolutamente recarsi presso le strutture sanitarie ma telefonare il numero nazionale 1500. Oppure entrare in contatto telefonico con gli enti regionali o il proprio medico di base.

Il medico dello Spallanzani ha risposto alle domande sul coronavirus a Pomeriggio 5, chiarendo numerosi aspetti del contagio che forse non erano ancora ben chiari al pubblico del piccolo schermo.

Pomeriggio 5 | Dottor Puro lancia un messaggio di speranza: “Ci sono segnali positivi”

Il Dottor Puro dello Spallanzani ha anche chiarito che non esiste un percorso unico da seguire per una persona positiva al coronavirus ma asintomatica.

“Il percorso di un paziente è sempre variabile” ha chiarito lo specialista. “La guarigione dipende dal decorso clinico di una persona, è soggettivo” ha proseguito. “I sintomi potrebbero svilupparsi dopo o non svilupparsi proprio e risultare negativo in seguito”.

Barbara d’Urso ha così chiesto dopo quanti giorni si manifestano i primi sintomi del virus. A questa domanda non c’è una risposta unica, i tempi possono variare dai sette ai quattordici giorni. Per questo motivo è importante restare a casa e rispettare la durata della quarantena.

Il Medico dello Spallanzani a Pomeriggio 5 ha anche chiarito che una persona asintomatica potrebbe guarire da sola e che un semplice raffreddore, dato anche il periodo in cui ci troviamo, non è assolutamente sintomo di contrazione del virus.

La conduttrice partenopea ha, infine, chiesto al Dottor Puro per quando è previsto il picco di contagi. Purtroppo a questa domanda non c’è una risposta che possa garantire un periodo specifico. “Potrebbe essere la settimana prossima, ma anche quella dopo ancora” ha risposto, lasciando anche un messaggio di speranza.

“Si intravede qualche segnale positivo, che le misure restrittive adottate stanno funzionano, ma non bisogna vanificare il tutto” ha spiegato il medico e Barbara ha subito ricordato dell’episodio di ieri a Roma dove il sindaco Virginia Raggi è intervenuta in diretta a causa di una segnalazione.

“Anche perché il picco vuol dire che siamo arrivati al momento più alto, ma non è detto che dopo precipitiamo nel nulla. Non dobbiamo calare la guardia. E’ un momento importante, ma non vuol dire tutto” ha concluso.

Barbara d’Urso, che settimana prossima andrà in onda due volte alla settimana con Live, spera che con le risposte del medico dello Spallanzani di aver schiarito un po’ di dubbi al pubblico di Pomeriggio Cinque.