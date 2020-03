Piero Chiambretti | Serena Grandi ci ha tenuto a fare alcune precisazioni in merito a quanto dichiarato nei confronti del suo collega positivo al coronavirus

Serena Grandi, dopo che Vladimir Luxuria ha annunciato pubblicamente che Piero Chiambretti è positivo al coronavirus, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Adnkronos, affermando di essere stata più volte in contatto con lui e di averlo perfino baciato ed abbracciato. Non solo, l’attrice premio Oscar italiano sarebbe poi stata ospite in numerose trasmissioni Mediaset e per questo motivo avrebbe scelto di mettersi in auto quarantena.

Queste dichiarazioni, come prevedibile, hanno fatto discutere e non poco. Tant’è che Serena ha dovuto fare alcune precisazioni sul suo profilo Instagram, chiarendo che c’è stata una certa confusione con le date e che non voleva di certo creare dei falsi allarmi.

“L’ultima volta che ho visto Piero è stato il 28 gennaio” ha chiarito Serena Grandi su Piero Chiambretti ricoverato per coronavirus. “Ci siamo abbracciati e baciati, ma erano tempi non sospetti” ha proseguito. “Non volevo allarmare nessuno. Mi sono messa in auto quarantena rispettando le regole imposte dagli organi competenti. Io sto bene” ha concluso l’attrice.

Serena Grandi | Il suo messaggio per Piero Chiambretti: “Torna a casa”

Serena Grandi, oltre a fare una precisazione su quanto dichiarato negli scorsi giorni su Piero Chiambretti, che attualmente è ricoverato in un ospedale di Torino con sua madre, ci ha tenuto a lasciare anche un messaggio al suo collega, augurandosi che possa presto poter ritornare a casa.

“Piero, spero tu abbia una presta ripresa” ha esordito l’attrice, sperando che questo incubo di coronavirus che sta piegando il bel paese possa presto finire. “Credo davvero che questo bello stivale possa ritornare a brillare come un tempo” ha proseguito. “Io sono fiduciosa nel nostro futuro” ha concluso.

Serena Grandi non è stata l’unico personaggio del piccolo schermo a mostrare tutta la sua solidarietà verso Piero Chiambretti. Nelle scorse ore, anche Clizia Incorvaia ha scritto un messaggio speciale al conduttore.