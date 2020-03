GF Vip | Il fidanzato di Valeria Marini ritiene che Antonella Elia abbia offeso tutte le donne con il suo atteggiamento all’interno della casa più spiata d’Italia

Valeria Marini, durante la diretta di ieri sera con Alfonso Signorini, ha abbandonato la casa più spiata d’Italia del GF Vip per volere del pubblico del piccolo schermo e il suo fidanzato non sembra averla presa benissimo, visto che Antonella Elia sta continuando il suo percorso televisivo per il volere dei telespettatori.

Gianluigi Martino, fidanzato di Valeria Marini, tra le pagine del settimanale Nuovo, ha commentato l’atteggiamento dell’ex ragazza di Non è la Rai all’interno della casa, affermando che ha più volte offeso le donne durante il suo percorso. Soprattutto quando ha “accusato” la Marini di non avere più il ciclo mestruale.

“Con quelle parole, Antonella non ha soltanto offeso Valeria ma anche tutte quelle donne che si trovano in un periodo delicato della loro vita” ha esordito Gianluigi Martino contro Antonella Elia al GF Vip. “E, tanto per essere precisi, Valeria non si trova in menopausa” ha concluso.

Valeria Marini | Il fidanzato la elogia al GF Vip: “Ha dato vita alla casa”

Il fidanzato di Valeria Marini, tra l’altro la showgirl di recente ha rivelato di essersi sottoposta al tampone per verificare se fosse positiva o meno al coronavirus, ha elogiato l’atteggiamento della sua compagna all’interno della quarta edizione del Grande Fratello Vip .

Secondo Gianluigi, Valeria è stata in grado di ridare vita al programma, portando gioia ed allegria all’interno della casa più spiata d’Italia.

“Valeria è stata capace di dare vita al programma di Alfonso Signorini” ha confidato Gianluigi Martino. “Quello che voi avete visto sul piccolo schermo è quello che fa tutti i giorni tra le mura di casa” ha proseguito. “Infatti senza di lei vivevo in un silenzio fastidiosissimo” ha concluso il compagno della showgirl.

Oltre all’eliminazione di Valeria Marini, nelle scorse ore non si fa altro che parlare dell’abbandono di Adriana Volpe al GF Vip. La conduttrice ha scelto di ritirarsi per motivi personali, ma pare che dietro la sua scelta ci sia molto di più.