Cristiano Ronaldo | Isolamento al sole di Madeira durante l’emergenza – FOTO

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez proseguono il loro periodo di isolamento al sole di Madeira durante l’emergenza Coronavirus. Fanno discutere alcune foto della giovane modella in giro per negozi.

Nessuna villa è stata adibita ad ospedale, come si vociferava una settimana fa. Soltanto fake news, è stato poi ribadito. Cristiano Ronaldo le sue donazioni per l’emergenza Coronavirus le ha già fatte, quello che non ha fatto – per ovvie ragioni – è stato rientrare a Torino dove abita da quasi un paio d’anni, da quando è cominciata la sua esperienza sportiva e professionale alla Juventus.

Cristiano Ronaldo è rimasto a Madeira, in Portogallo. Farà il suo periodo di quarantena auto-indotta, come tutta la squadra bianconera dopo che, nell’organico, sono stati trovati due giocatori positivi al Coronavirus: il difensore Daniele Rugani e il centrocampista Blaise Matuidi. L’ex blancos resta in patria dopo esser andato – quando ancora era possibile – a trovare la madre Dolores con la sua compagna Georgina e i quattro figli. La donna ha riscontrato qualche piccolo problema di salute, prontamente risolto.

Cristiano Ronaldo e Georgina, isolamento al sole di Madeira

Ora resta da risolvere la situazione in merito al COVID-19. Le donazioni sono necessarie, ma non bastano. Serve, anche e sopratutto, la collaborazione di tutti. Quindi, Ronaldo resta a casa – in auto-isolamento – a Madeira mentre a far discutere e la sua dolce metà Georgina. Secondo il quotidiano AS, sarebbe stata vista in giro per le strade di Funchal a fare shopping accompagnata dai membri della sua sicurezza.

Tale atteggiamento, dall’Italia e non solo, è stato visto come un affronto al punto che Cristiano Ronaldo – paparazzato al sole a torso nudo – è dovuto intervenire con un post su Instagram per mostrare la propria vicinanza a tutte le comunità colpite dal virus, come del resto aveva già fatto la 26enne di Buenos Aires nei giorni scorsi. Le parole, purtroppo, non bastano. Devono seguire atteggiamenti di rigore e disciplina e, per il momento, le indiscrezioni confermerebbero altro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiano Ronaldo (@cristiano) in data: 13 Mar 2020 alle ore 9:15 PDT

