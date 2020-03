Coronavirus | Positivo il Principe Alberto di Monaco: il comunicato

Il Principe Alberto di Monaco è risultato positivo al tampone per il Coronavirus: il comunicato ufficiale, diramato nelle ultime ore, cerca di rassicurare i sudditi del principato.

Secondo la ricostruzione dei medici, il Principe Alberto di Monaco sarebbe stato infettato da un uomo del suo entourage, esattamente come avrebbe potuto succedere al presidente brasiliano Bolsonaro.

Il Principe Alberto di Monaco ha il Coronavirus

Il Principe Alberto è stato sottoposto a tampone dopo che il Ministro di Stato Serge Telle, l’omologo del nostro Primo Ministro, è risultato positivo alla malattia.

Nel comunicato diramato dai servizi stampa ufficiali del principato si precisa che il Principe gode attualmente di un ottimo stato di salute e che potrà continuare a lavorare dai suoi appartamenti attraverso la rete internet, osservando la quarantena obbligatoria a cui devono attenersi tutti coloro che, pur essendo positivi al virus, non presentano condizioni tali da necessitare di un ricovero in ospedale.

Il medico personale del Principe e gli altri medici che hanno preso in carico la salute di Alberto di Monaco fanno anche sapere di non essere minimamente preoccupati in merito allo stato di salute del Principe, il quale fino a questo momento non ha manifestato alcun sintomo evidente.

Alberto di Monaco come Bolsonaro

Negli scorsi giorni si era diffusa la notizia, poi smentita, che il Presidente Bolsonaro fosse positivo al virus. Dopo essersi sottoposto per due volte al tampone, il Presidente è risultato negativo e ha contestato la stampa internazionale affermando che vengono diffuse fake news a suo carico.

A risultare invece certamente positivo era invece uno stretto collaboratore di Bolsonaro, il quale è stato a contatto negli scorsi giorni sia con il Presidente Americano Donald Trump sia con la figlia prediletta di quest’ultimo, Ivanka.

L’allarme alla corte di Monaco è scattato anche perché si temeva (a ragione) un contagio diretto come avrebbe potuto accadere al presidente brasiliano.

Ivanka Trump ha scelto di mettersi in quarantena volontaria esattamente come stanno facendo moltissimi altri personaggi noti dello star system americano, tra cui Lady Gaga.

Jared Leto, invece ha scoperto la gravità della situazione mondiale con due settimane di ritardo e in maniera assolutamente memorabile, ma ha già allestito un perfetto ufficio per lavorare nonostante la quarantena.

