Amici 19 | Valentin Alexandru è stato accusato di omofobia a causa di alcune frasi contro il ballerino Javier Rojas

Non sembrano volersi placare le polemiche nate intorno a Valentin Alexandru. Il portale Dagospia, nelle scorse ore, ha pubblicato un nuovo video contro l’ex concorrente di Amici 19.

Il ballerino, in questa nuova clip, si scaglia contro il suo compagno di viaggio Javier Rojas, “accusandolo” di avere degli atteggiamenti che lo indurrebbero a pensare che in realtà sia omosessuale. Valentin ci è andato giù pesante, dimostrando di essere una persona omofoba ed ignorante.

“Quando eseguivi quel ballo, sembravi un po’ gay” ha esordito Valentin. “Ma a prescindere dal ballo, anche quando parli mi sembri proprio gay” ha proseguito l’ex concorrente che ha fatto infuriare Maria De Filippi venerdì scorso.

Javier ha preferito non rispondere alle provocazioni del suo collega e ha così preferito di alzarsi e abbandonare la conversazione, ma Alexandru ha proseguito. “Non mi importa nulla se ci sono le telecamere o meno” ha continuato. “Hai dei problemi” ha concluso.

Il video che incastra Valentin Alexandru ad Amici 19 sta facendo discutere e non poco il pubblico di Maria De Filippi, ma forse non come immaginate.

Amici 19 | Un nuovo video inchioda Valentin Alexandru: il retroscena

Il video che mostra l’inedita scena, avvenuta prima della squalifica di Valentin da Amici, è disponibile in fondo all’articolo, ma la clip in questione ha diviso il parere dei telespettatori. Il motivo?

Il pubblico condanna in ogni modo le frasi pronunciate dal ballerino, che ieri ha replicato sull’uscita del primo video contro di lui, giudicando assolutamente inammissibile che un ragazzo così giovane nel 2020 abbia una mentalità del genere, ma si chiede come mai il video in questione sia stato reso disponibile soltanto ora che tutti al di fuori del programma si sono schierati con lui.

Il pubblico da casa vuole sapere perché la produzione di Amici di Maria De Filippi non abbia mostrato prima il video e non abbia poi agito di conseguenza provvedendo a prendere seri provvedimenti nei suoi confronti. In molti sospettano che l’uscita del video non sia altro che un tentativo della produzione di salvare il salvabile visto che, anche dopo il clamoroso retroscena di Rudy Zerbi, il pubblico continua a schierarsi contro di loro e a favore di Valentin Alexandru.

Valentin Alexandru di Amici 19, almeno per il momento, non ha replicato sull’uscita di questo nuovo video che inchioda il suo pessimo atteggiamento.