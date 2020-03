Ricette | 5 dolci da fare in casa se sei a dieta -VIDEO

Ecco 5 dolci da fare in casa se sei a dieta. La Quarantena ci espone ogni giorno ai peccati di gola, per questo ecco 5 ricette light con cui soddisfare il palato.

I dolci, il peccato di gola più ambito da tutte le persone che seguono un regime alimentare controllato, per perdere qualche chilo in vista dell’estate o anche per motivi di salute. Durante la quarantena in cui il nostro paese è stato messo per motivi di sicurezza a causa del virus Covid-19, sono molte le persone che per noia saccheggiano il frugorifero o si cimentano nella preparazione di tutti le ricette scoperte nei programmi televisivi più amati.

Se però siete dei patiti della forma fisica ma volete consolarvi con qualche dolcetto, ecco 5 dolci light da poter gustare senza troppi sensi di colpa.

Se siete affetti da patologie come il diabete, il consiglio giusto è quello di consultare il proprio medico curante prima di gustare qualsiasi dolce, anche se ‘light’.

5 dolci light da preparare in casa se sei a dieta | i video tutorials

La torta di mele

Ingredienti:

120 grammi di farina tipo ‘2’

45 grammi di olio di semi

50 grammi di zucchero di canna

100 grammi di latte di soia

1/2 chilo di mele

2 uova

1/2 bustina di lievito per dolci

I Pancakes

Ingredienti:

100 grammi di albume

60 grammi di sciroppo d’agave

1 pizzico di sale

100 grammi di farina di avena

la punta di un cucchiaino di lievito per dolci

10 grammi di acqua

I biscotti

Ingredienti:

160 grammi di farina integrale

100 grammi di olio di semi

80 grammi di fiocchi di avena

70 grammi di mandorle

50 grammi di uvetta

50 grammi di mirtilli secchi

1/2 bustina di lievito

1/2 mela grattugiata

Il tiramisù

Ingredienti:

350 grammi di yogurt greco

250 grammi di ricotta fresca

80 grammi di fruttosio

2 albumi montati a neve

150 grammi di pavesini

1 tazzina di caffè amaro

1 tazzina di latte parzialmente scremato

Per la decorazione

20 grammi di cacao amaro

cucchiaini e bastoncini in cioccolato (facoltativi)

chicchi di caffè (facoltativi)

Lo strudel di mele

Ingredienti:

Per la base

300 grammi di farina integrale

90 grammi di acqua fredda

75 grammi di olio di semi

1 cucchiaino di lievito per dolci

1 pizzico di sale

Per il ripieno

3 mele grandi

50 grammi di pane grattugiato

80 grammi di uvetta

100 ml. circa di latte

80 grammi di zucchero di canna

30 grammi di olio di semi

cannella quanto basta

1 buccia di limone biologico

2 cucchiai di malvasia

I peccati di gola non dovranno certo essere commessi ogni giorno, e anche le quantità di dolci dovrà essere tenuta sotto controllo, ma con un poco di autocontrollo non ci si dovrà privare di nulla.

