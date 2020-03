Maternità | 5 cose da fare in casa se sei in dolce attesa -VIDEO

Maternità | 5 cose da fare in casa se sei in dolce...

Stai aspettando l’arrivo di un bimbo? Ecco 5 cose che puoi fare in casa se sei in dolce attesa per creare un ambiente perfetto per il nascituro.

La gravidanza è uno stato unico nella vita di una donna, un momento tutto al femminile che è ‘recluso’ agli uomini se non per le sensazioni che le mamme esternano loro. In questo momento storico, essere in attesa di un bambino può generare anche molta ansia, legata al futuro ma anche alla paura di un possible contagio durante la gestazione. Per fugare ogni dubbio sarà importante avere un contatto diretto con il proprio medico ginecologo.

La Quarantena obbligatoria in cui è stato messo tutto il nostro paese, scherma e protegge tutte le persone così come le donne in dolce attesa e per distrarre la mente ed immergersi in un mondo parallelo e meraviglioso ogni mamma potrà impegnare il tanto tempo a disposizione per fare delle cose per accogliere il bambino e anche per se stessa.

Ecco 5 cose che puoi fare in casa se sei in dolce attesa. Cinque idee rilassanti e coinvolgenti che regaleranno a corpo e mente distrazione e gioia.

->>>POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Coronavirus | le più belle favole da raccontare ai bambini

5 cose da fare in casa se sei in dolce attesa | i video tutorials

Le mamme in dolce attesa non avrebbero mai pensato di passare alcune settimane della loro gravidanza chiuse in casa a causa di un pericoloso virus come il Covid-19. La quarantena forzata per tutti, è stata imposta per motivi di sicurezza ma le donne in stato di gravidanza, vivono le loro fragilità in modo amplificato così come i sentimenti di ansia e paura.

Impegnarsi in attività che distraggano la mente e che siano piacevoli per il cuore, è senza dubbio un antidoto efficace. Ecco 5 cose che puoi fare in casa se sei in dolce attesa.

Rilassarsi con la musica per mamma e bambino

Prendersi un momento di relax per distendersi e ascoltare musica farà bene sia alla mamma che al bambino. Esistono melodie da sentire in dolce attesa molto stimolanti anche per il bambino.

Creare una giostrina fai da te per la culla

Niente di più piacevole per un neonato che essere intrattenuto da una giostrina applicabile al lettino. Ecco come realizzarne una molto graziosa in casa.

Preparare la borsa per il parto

La preparazione della borsa per il parto viene consigliata dal settimo mese in poi, ma nulla vieta di iniziare ad inserire nella borsa le cose utili per mamma e bambino, magari selezionando i tanti regalini ricevuti durante i mesi di gestazione. Abitini, body, prodotti per il corpo. Ecco i consigli per preparare tutto il necessario.

Farsi dipingere il pancione

Dipingere e decorare il pancione di una donna in gravidanza è una pratica molto usata. Niente di più bello che farlo fare al proprio compagno, con cosa? Ma con i cosmetici che tutte le donne hanno a disposizione!

Dipingere una scritta sul muro della cameretta

Regalare un messaggio d’amore al proprio figlio che sta per venire al mondo significa accoglierlo con l’augurio più bello. Ecco come realizzare una scritta sul muro della cameretta.

Farsi coccolare sarà il modo migliore per passare questo momento! Dentro di voi avete la vita che cresce, cosa c’è al mondo di così bello? Godetevi la famiglia e anche qualche riposino in più, perché dal momento della nascita sarà lui a gestire ogni vostro momento!

->>>POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Coronavirus e allattamento | Come ridurre i rischi di trasmissione al bimbo